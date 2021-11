Chanel Monsieur: i nuovi codici del tempo

Nato dall’incontro di due modelli iconici di Chanel Horlogerie, il nuovo Monsieur. Superleggera Edition apre un nuovo capitolo dell’orologeria maschile

Sofisticato e all’avanguardia, il nuovo orologio Monsieur de Chanel. Superleggera Edition nasce dall’incontro dei due mondi che hanno finora definito i codici delle creazioni maschili dell’orologeria della Maison: il J12 Superleggera, lanciato nel 2005, e il Monsieur de Chanel, presentato per la prima volta cinque anni fa.

Il primo, elogiato da uomini e donne, è un modello dalle linee definite che ha sempre rivendicato il suo carattere sportivo e unisex e garantito prestazioni elevate. Il Monsieur de Chanel invece ha inaugurato, nel 2016, la prima collezione dedicata esclusivamente agli uomini, dove la perfetta geometria dell’orologio si combina con una grafica digitale pulita ed elegante. Un calibro ad alte prestazioni, un design inconfondibile, rifiniture uniche: le caratteristiche più all’avanguardia di questi due iconici modelli si ritrovano oggi nel nuovo Monsieur de Chanel. Superleggera Edition.

Le caratteristiche. Questo modello ha una cassa in ceramica nera opaca ad alta resistenza del diametro di 42 mm, quadrante guilloché nero opaco, finitura in nichel nero e cinturino in nylon nero foderato in pelle di vitello rossa. I suoi dettagli evocano il periodo d’oro del moto sport e l’amore per la meccanica raffinata: il design dell’orologio è ispirato proprio ai tachimetri delle auto da corsa. Come per il Monsieur de Chanel, anche questo modello è alimentato dal Calibro 1 che è stato progettato, sviluppato e assemblato interamente dalla Manifattura Chanel.

Il quadrante sportivo. Il Monsieur de Chanel. Superleggera Edition presenta ore saltanti istantanee, minuti retrogradi su 240 gradi e un quadrante centrale dei piccoli secondi. A ore 12 compare l’iconica firma Superleggera rossa, la cui tipografia evoca le Gran Turismo. Il colore rosso è presente anche sul numero 60 del quadrante dei piccoli secondi e nella freccia sulla finestra delle ore saltanti. La natura sportiva del quadrante si combina perfettamente con l’eleganza del Calibro 1, visibile attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro.

Prezzo: 36.000 euro.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di novembre del magazine Wall Street Italia.