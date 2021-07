Certificates Room: obiettivo rendimento con premi a breve termine ed effetto memoria

Giovedì 22 luglio alle ore 11.30 andrà in onda la nuova puntata di Certificates Room, format interamente dedicato al mondo dei certificati. Ospiti della puntata saranno Vincenzo Gallo, Responsabile Ufficio Studi di Certificati, Rosario Zammuto, Fund Manager presso la cassa di previdenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas. Dopo un approfondimento dello scenario macro e dei mercati, la puntata sarà dedicata alle specifiche tipologie dei Cash Collect Step-Down e Double Maxi, che prevedono possibili premi a breve termine (rispettivamente mensili e trimestrali) con effetto memoria. In particolare, l’effetto Step Down con la barriera decrescente rende più probabile l’incasso delle cedole. I Double Maxi invece consentono di ricevere premi cospicui nelle prime due scadenze successive all’emissione. Con gli ospiti in puntata sarà possibile vedere esempi pratici di utilizzo degli strumenti.