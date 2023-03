Il sodalizio tra Buccellati e Scuola Orafs Ambrosiana ha come obiettivo quello di attrarre talenti e far sì che il “saper fare” italiano continui nel tempo

Oggi, 22 marzo 2023, prende il via l’iniziativa che sancisce la collaborazione fra Buccellati e la Scuola Orafa Ambrosiana, due realtà importanti del settore orafo nel panorama milanese, la prima da un punto di vista creativo e produttivo e la seconda per essere un punto di riferimento per la formazione e l’apprendimento delle tecniche orafe.

Presso la Scuola Orafa Ambrosiana sarà a disposizione un articolato programma di Master totalmente supportato da Buccellati: corsi di 130 ore in 4 specializzazioni (oreficeria, cesello, incisione e incassatura al microscopio). Gli studenti che frequentano la scuola potranno essere scelti per crescere e diventare artigiani esperti nelle lavorazioni tipiche della Maison Buccellati. Ogni sei mesi, verranno selezionati i sei migliori talenti che parteciperanno ai Master e la Maison offrirà loro una borsa di studio e un lavoro presso i propri atelier.

Il sodalizio delle due realtà meneghine si pone come obiettivo quello di attrarre talenti e far sì che il “fare a mano” Made in Italy continui nel tempo, appassionando le nuove generazioni. Già due anni fa Buccellati istituì presso la Scuola un percorso di formazione per incisori (Accademia dell’Incisione), cioè dei corsi tenuti da insegnanti storici dell’Istituto, ma con un apporto docente sostanziale degli incisori esperti della Maison. Oggi alcuni studenti talentuosi usciti da quei corsi lavorano presso i laboratori di Milano.

I Master in Arti Orafe esaltano l’importanza del saper fare e perpetuano la bellezza che l’artigianalità sa creare, sono fucine di talenti futuri nel circolo virtuoso dell’arte orafa che Buccellati fa conoscere nel mondo.

