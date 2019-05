BofA: “evitare questi titoli, sconteranno più degli altri guerra dazi”

Mentre gli investitori cercano di far fronte alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, gli esperti di BofA-Merrill Lynch suggeriscono di resistere alla tentazione di investire in titoli a bassa capitalizzazione.

Lo ha ribadito Jill Carey Hall, l’esperta di small cap della banca americana, che in un’intervista alla CNBC, ha spiegato le ragioni per le quali sarebbe meglio stare alla larga dalle small cap.

“Molte di queste aziende sono fornitrici delle grandi multinazionali. e tra queste alcune hanno già messo in evidenza l’impatto della guerra commerciale sulla stagione degli utili”, ha detto l’esperto a” Futures Now “della CNBC, spiegando gran parte di queste non sono in grado di cambiare velocemente le loro catene di fornitura.