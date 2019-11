Barometro Crif, in aumento le richieste di prestiti delle famiglie

Crescono i prestiti richiesti dalle famiglie italiane nel mese di ottobre: secondo quanto risulta al Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF l’aumento su base annua stato del 3,5%.

Le caratteristiche delle richieste

A trainare il dato è soprattutto la richiesta dei prestiti finalizzati, che hanno segnato un incremento del 7,6%. In calo, come già era avvenuto a settembre, la richiesta di prestiti personali, giù dell’1,2%.

In entrambe le tipologie, comunque, diminuisce l’importo medio richiesto. Nel complesso, a ottobre si è stato registrato un calo negli importi del 2,6% 9.419 euro.

Più nel dettaglio, i prestiti finalizzati hanno visto una riduzione dell’importo medio richiesto a 6.571 euro, mentre per i prestiti personali la quota è rimasta sostanzialmente in linea con un anno fa, a 12.976 euro.

Nella distribuzione delle richieste per fascia di importo, crescono di 1,6 punti percentuali le domande per la classe al di sotto dei 5.000 euro, che resta maggioritaria con una quota pari al 44,8% del totale.

Per quanto riguarda i prestiti finalizzati, il 60,2% delle richieste riguarda importi al di sotto dei 5.000 euro mentre per i prestiti personali è la classe compresa tra 10.001 e 20.000 euro quella con la maggiore incidenza, pari al 28,1% del totale.