Banca Patrimoni Sella: il nuovo direttore commerciale è Paolo Giorsino

Banca Patrimoni Sella, la società del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni, ha nominato Paolo Giorsino nuovo direttore commerciale. La posizione era in precedenza ricoperta da Alessandro Marchesin, recentemente nominato amministratore delegato della sgr del gruppo Sella.

Giorsino, piemontese, è in Banca Patrimoni Sella dal 2007 dove ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità. Tra questi quello di direttore della rete e nell’ultimo triennio quello di vice direttore commerciale. Prima di arrivare in Banca Patrimoni Sella., ha lavorato in Sella Consult Simpa in qualità di area mananger e responsabile marketing e prodotti. In precedenza è stato in Gestnord Consult Simpa dove ha iniziato la sua carriera nel 1992 svolgendo la professione di promotore finanziario.

Con la nomina di Giorsino, sono stati nominati anche due nuovi vice direttore commerciali. Sono Roberto Villa e Vincenzo De Marco in precedenza rispettivamente responsabile area Nord-Est e responsabile Centro-Sud della rete di private banker. Responsabilità che continueranno a mantenere ad interim.

Banca Patrimoni Sella nasce nel 2005 quale proseguimento di una storia di famiglia iniziata nel 1886. Attualmente gestisce e amministra patrimoni per 12,5 miliardi di euro, avvalendosi della collaborazione di 440 professionisti. Presidente di Banca Patrimoni Sella è Maurizio Sella. L’amministratore delegato e direttore generale è Federico Sella.