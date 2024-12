Banca Mediolanum supera record storico di raccolta totale e gestita del 2021

Banca Mediolanum ha superato il record storico annuale di raccolta totale e gestita del 2021. Il gruppo guidato da Massimo Doris ha reso noti i risultati commerciali del mese di novembre 2024 toccando 1,25 miliardi di euro.

Nel dettaglio la raccolta netta totale messa a segno dai family banker tocca 912 milioni, (9,44 miliardi annui), la raccolta in risparmio gestito segna 517 milioni (6,66 miliardi da inizio anno). Bene anche i nuovi finanziamenti erogati, pari a 322 milioni, (2,71 miliardi YTD) e i premi polizze protezione a 20 milioni (183 milioni YTD).

“I 517 milioni di novembre in risparmio gestito sono il segno tangibile del grande lavoro svolto assieme ai nostri clienti, con flussi da inizio anno di 6,7 miliardi, il doppio dello scorso anno” continua Doris.

Anche sul fronte del risparmio amministrato osserviamo l’apprezzamento verso i depositi a tempo remunerati, grazie anche all’offerta lanciata lo scorso settembre che ha raggiunto 1,9 miliardi complessivi nel suo periodo di validità. Desidero anche sottolineare come in questa fase distensiva dei tassi di interesse, le erogazioni di mutui e prestiti – 2,7 miliardi in questi 11 mesi – siano tornate in linea con i volumi dello scorso anno, ulteriore conferma di come il modello di business di Banca Mediolanum sia capace di fornire risposte a 360 gradi e soddisfare appieno le esigenze finanziare dei nostri clienti”.