Banca Mediolanum sempre più vicina alle Pmi

Grazie alla nuova Direzione Investment Banking guidata da Diego Selva, Banca Mediolanum intende supportare le imprese nelle loro esigenze di finanza straordinaria

Selva, a chi si rivolge la vostra Direzione Investment Banking?

Ci rivolgiamo principalmente ad aziende guidate da famiglie di imprenditori, siano essi già clienti o futuri clienti di Banca Mediolanum, che rientrano nel segmento delle Pmi, cioè imprese con un giro d’affari compreso tra i 15 e i 200/250 milioni di euro. La nostra attività consiste nell’affiancare l’imprenditore e la sua azienda per utilizzare strumenti di finanza straordinaria, a servizio della strategia industriale dell’azienda ma anche a servizio del ”progetto di vita” personale dell’imprenditore o della famiglia.

Nello specifico la Direzione Investment Banking si riassume in tre ambiti principali di operatività: il mondo delle quotazioni sul mercato borsistico, le operazioni di debito con un focus particolare sui mini-bond o debiti privati strutturati e infine tutta l’attività di M&A, ovvero nella ricerca di partner finanziari e industriali, nella ricerca di target se l’azienda è acquisitiva e intende crescere esternamente, oppure la vendita dell’impresa.

Quali obiettivi avete?

La creazione, nel dicembre del 2017, della nostra banca d’affari rappresenta l’ultimo tassello a completamento di una filiera di servizi che la Banca dedica agli imprenditori e alle aziende. Il nostro obiettivo è quello di diventare una banca di riferimento per le PMI nelle tematiche legate alla finanza straordinaria. Attualmente vi sono molti attori su questo segmento di mercato ma riteniamo che Banca Mediolanum rappresenti un unicum in virtù del proprio business model che si fonda sulla rete dei 4.200 Family Banker che operano su tutto il territorio nazionale e sono in grado di intercettare al meglio i bisogni degli imprenditori.

Dopo pochi mesi dalla sua realizzazione, la Direzione ha acquisito la qualifica di Nomad (Nominated Adviser, ndr) per il mercato AIM di Borsa Italiana. A febbraio di quest’anno abbiamo inaugurato la prima Lounge Mediolanum all’interno del programma ELITE di Borsa Italiana, accompagnando 21 imprese a noi vicine in un percorso di formazione e di avvicinamento culturale al mondo dei mercati dei capitali. Oggi la nostra Direzione è composta da circa 15 professionisti con significativa esperienza nell’Investment Banking, con un’attività già considerevole grazie anche alla capacità dei nostri Family Banker di intercettare opportunità sul territorio.

Quante operazioni avete già realizzato?

Dalla costituzione di questo importante progetto abbiamo esaminato più di 600 dossier di aziende in target, abbiamo incontrato più di 250 imprenditori e adesso stiamo attivamente lavorando su circa una ventina di mandati.

Di recente con il ruolo di NOMAD e Advisor Finanziario, abbiamo concluso la quotazione sul mercato AIM di Sirio SpA, leader nella ristorazione commerciale del settore ospedaliero. Con la quotazione Sirio ha raccolto circa 10 milioni di euro in aumento di capitale, risorse che saranno impiegate per accelerare i piani di sviluppo futuri della società. Questa operazione è stata una delle maggiori IPO sul mercato AIM per raccolta negli ultimi dodici mesi.

Inoltre abbiamo supportato, con il ruolo di Advisor Finanziario, Cartiera di Ferrara nell’emissione di un minibond per 6 milioni di euro, sottoscritto dal fondo Anthilia. Anche in questo caso le risorse raccolte serviranno alla società per supportare la crescita, consentendo di finanziare l’ampliamento della capacità produttiva e diversificando rispetto al debito bancario tradizionale.

Che riscontro avete dagli imprenditori?