Banca Mediolanum: nei primi nove mesi raccolta netta supera 7 miliardi di euro

Primi nove mesi dell’anno da incorniciare per Banca Mediolanum che ha registrato una raccolta totale di 7,16 miliardi di euro, superando già l’intero 2023. Nel dettaglio il mese di settembre è da record per il risparmio gestito, sfiorati i 600 milioni.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta:

“I risultati commerciali di settembre confermano il trend decisamente positivo dell’ultimo periodo. Nonostante la stagionalità tipica del mese, abbiamo registrato un solido dato di raccolta in prodotti di risparmio gestito, con flussi per ben 595 milioni, che portano il totale da inizio anno a 5,44 miliardi di euro, oltre il 90% in più del 2023.