Banca Mediolanum: giugno chiude un semestre da record con oltre 6 miliardi di raccolta

Giugno 2025 si conferma un mese decisamente positivo per Banca Mediolanum, che continua a registrare performance solide nel suo percorso di crescita. La raccolta commerciale complessiva ha raggiunto 1,09 miliardi di euro, un risultato che riflette sia l’efficacia della strategia della banca sia la fiducia dei clienti nei suoi prodotti.

Banca Mediolanum: raccolta netta in forte crescita

Nel dettaglio, la raccolta netta totale si è attestata a 721 milioni di euro. Sommando i risultati dei mesi precedenti, da inizio anno si arriva a 6,10 miliardi di euro, un dato che rappresenta uno dei migliori semestri di sempre per l’istituto. In particolare, è stata la raccolta in risparmio gestito a fare la parte del leone: solo a giugno ha toccato i 762 milioni di euro, portando il totale dei primi sei mesi a 4,54 miliardi. Un incremento che testimonia la crescente propensione dei risparmiatori italiani a investire attraverso strumenti più strutturati e pianificati.

Accanto alla raccolta, anche l’attività creditizia e assicurativa ha mostrato segnali di dinamismo. Nel mese di giugno, Banca Mediolanum ha erogato nuovi finanziamenti per 350 milioni di euro, mentre i premi delle polizze di protezione si sono attestati a 21 milioni, per un totale semestrale di 114 milioni. Numeri che evidenziano la capacità dell’istituto di operare a 360 gradi, offrendo ai clienti soluzioni su misura sia in ambito finanziario che assicurativo.

L’amministratore delegato della banca, Massimo Doris, ha commentato con soddisfazione i risultati raggiunti:

“Anche giugno conferma i solidi trend rilevati nella prima parte di questo 2025 così positivo: forte raccolta totale e gestita di alta qualità, trainata dalla continua trasformazione di risparmio amministrato – questo mese fortemente impattato da scadenze fiscali – verso le nostre soluzioni di investimento.” Doris ha poi sottolineato come, nonostante un contesto economico ancora incerto, la banca sia riuscita a chiudere il semestre con numeri in crescita. “Sono molto soddisfatto dei risultati di questi primi sei mesi che, seppur connotati da alcune fasi di instabilità e incertezza, ci consentono di chiudere il semestre con 6,1 miliardi di raccolta totale e 4,5 miliardi di gestita, quest’ultima in crescita del 47% rispetto allo scorso anno, e con 106.100 clienti acquisiti.”

Guardando al futuro, Doris ha ribadito l’impegno della banca nel proseguire lungo un percorso di crescita organica. “Resteremo fortemente focalizzati sul nostro percorso di crescita organica anche nella seconda parte dell’anno – ha dichiarato – che sono certo ci vedrà sempre più protagonisti sia per lo sviluppo della nostra rete di Family Banker sia con importanti iniziative per i nostri clienti.”