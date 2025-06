Banca Mediolanum archivia il miglior mese della sua storia con una raccolta netta totale di 1,61 miliardi di euro a febbraio, portando il dato da inizio anno a 2,48 miliardi. La componente del risparmio gestito cresce a 686 milioni, spinta dal lancio di un nuovo fondo PIR obbligazionario. Forte anche la raccolta amministrata, sostenuta dal successo delle promozioni sui vincoli a sei mesi. “Crescita del 36% sulla raccolta totale e del 61% sulla gestita rispetto al 2024: puntiamo a mantenere questo ritmo”, ha così commentato i risultati ottenuti l’amministratore delegato Massimo Doris.

In particolare, a raccontare la spinta record in questo inizio di 2025 dell’istituto ci ha pensato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

“A febbraio la raccolta netta supera 1,6 miliardi, un nuovo record assoluto per cui siamo profondamente fieri – ha spiegato l’esperto – L’interesse dei clienti per le nostre soluzioni di investimento ha portato la componente gestita a 686 milioni di euro nel mese, valori ancora una volta molto sostenuti, anche grazie al contributo di un fondo PIR obbligazionario appena lanciato. Altrettanto forte è l’apporto della raccolta amministrata, ascrivibile tra l’altro al grande successo in Italia e Spagna delle iniziative promozionali sui vincoli a 6 mesi sulla nuova liquidità e alla costante crescita della base clienti, con 24.200 nuovi clienti nel mese”.