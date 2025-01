Banca Mediolanum chiude il 2024 con risultati record: raccolta oltre i 10 mld

Banca Mediolanum ha registrato un 2024 da incorniciare, chiudendo l’anno con una raccolta netta totale di 10,44 miliardi di euro, segnando un incremento del 46% rispetto all’anno precedente. Di questi, ben 7,64 miliardi provengono dalla raccolta gestita, con un aumento del 91% anno su anno. A dicembre, il gruppo ha totalizzato 1,41 miliardi di volumi commerciali, trainati da un’accelerazione della raccolta gestita e dal solido contributo del mercato spagnolo. Massimo Doris, CEO della banca, ha sottolineato l’importanza della fiducia dei clienti e il ruolo centrale dei Family Banker nel raggiungimento di questo risultato storico.

I numeri di Banca Mediolanum

In particolare, Banca Mediolanum ha chiuso il mese di dicembre 2024 con risultati commerciali solidi, registrando volumi per 1,41 miliardi di euro. La raccolta netta totale ha raggiunto 1,01 miliardi, portando il dato complessivo dell’intero anno a 10,44 miliardi di euro. Di particolare rilievo è la raccolta netta in risparmio gestito, che si è attestata a 981 milioni solo a dicembre, per un totale di 7,64 miliardi nell’anno. Nel settore dei finanziamenti, i nuovi prestiti erogati nel mese sono stati pari a 378 milioni di euro, raggiungendo un totale annuo di 3,09 miliardi. Sul fronte assicurativo, i premi relativi alle polizze protezione hanno registrato 23 milioni a dicembre, portando il totale annuo a 206 milioni. L’ottimo andamento dei mercati e della gestione ha inoltre contribuito positivamente alle performance fees, stimate intorno ai 370 milioni di euro per l’intero esercizio, di cui 50,9 milioni già contabilizzati nei primi nove mesi dell’anno.

Il ruolo chiave dei Family Banker