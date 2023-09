Banca Mediolanum, cambio ai vertici della squadra di Massimo Doris

Cambio ai vertici per la squadra di Banca Mediolanum. Il consiglio di amministrazione si è riunito oggi per deliberare una serie di modifiche organizzative ai vertici della squadra di Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, che diventeranno effettive a partire dal 1° gennaio 2024.

Il CdA ha deciso che Gianluca Bosisio, attuale direttore generale della capogruppo italiana, dal 2024 ricoprirà la carica di amministratore delegato della controllata spagnola Banco Mediolanum S.A., mentre Igor Garzesi, attuale amministratore delegato di Banco Mediolanum S.A., a partire dalla stessa data assumerà la carica di direttore generale della capogruppo italiana – Banca Mediolanum S.p.A. – a diretto riporto dell’amministratore delegato Massimo Doris.

Il processo che ha portato a questa variazione, specificano da Banca Mediolanum, si è svolto in conformità al piano per la successione adottato da Banca Mediolanum, con il coinvolgimento del Comitato Nomine e Governance, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate per gli aspetti di competenza.

Sempre in data odierna la controllata spagnola Banco Mediolanum S.A ha assunto le deliberazioni speculari – previa valutazione dei comitati endoconsiliari interessati – al fine di consentire la variazione organizzativa illustrata.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum ha così commentato questo cambiamento: