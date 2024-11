Banca Mediolanum, balza l’utile netto (+18%) nei primi nove mesi del 2024

Banca Mediolanum chiude i primi nove mesi del 2024 con risultati robusti, evidenziando un Utile Netto di 674,3 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto all’anno precedente. La banca ha confermato una solida crescita nel patrimonio amministrato, che ha raggiunto i 133 miliardi di euro, e annunciato la distribuzione di un acconto sul dividendo di 0,37 euro per azione. Massimo Doris, Amministratore Delegato, ha sottolineato come questi risultati riflettano l’efficacia della strategia di acquisizione di nuovi clienti e la capacità di creare valore per gli azionisti in un contesto di mercato in evoluzione.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

I numeri di Mediolanum

In particolare, secondo quanto emerge dalla nota ufficiale, il CdA di Banca Mediolanum, riunitosi oggi, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024 e il prospetto contabile di Banca Mediolanum S.p.A alla stessa data. Sulla base di quest’ultimo, il Consiglio ha deliberato una distribuzione di un Acconto di Dividendo di € 0,37 per azione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a partire dal 20 novembre 2024, con stacco cedola (n. 17) al 18 novembre 2024 (record date 19 novembre). I risultati commerciali sono pari a € 9,33 miliardi, in aumento del 16% rispetto agli € 8,05 miliardi dello scorso anno. La Raccolta Netta Totale è stata positiva per € 7,16 miliardi, in crescita del 28% rispetto ai primi 9 mesi del 2023, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto € 5,44 miliardi, il 92% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Gli obiettivi del gruppo