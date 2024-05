Banca Investis ha annunciato l’ingresso di un nuovo banker di grande esperienza nel team di Roma: si tratta di Italo Di Gesualdo, ex Deutsche Bank e UBS. Una mossa volta a sottolineare la strategia di rafforzamento del Gruppo, vediamo tutto nell’analisi.

L’annuncio di Banca Investis

In particolare, come si legge nella nota stampa, “Banca Investis è lieta di annunciare l’ingresso di Italo Di Gesualdo come nuovo Banker presso la filiale di Roma. Con la sua entrata, il Gruppo rafforza la propria rete di banker, con l’obiettivo di mettere a disposizione un’offerta innovativa e distintiva sul mercato e innalzare ulteriormente il suo posizionamento grazie a elevate competenze, tecnologia e accesso a prodotti esclusivi”.

“Entrare nel team di Roma del Gruppo è sicuramente fonte di nuovi stimoli. Obiettivi sfidanti e un modello di business integrato, unico e fortemente personalizzato come quello di Banca Investis sono stati driver decisionali determinanti”, afferma Italo Di Gesualdo, Banker di Banca Investis.

Chi è Di Gesualdo

In particolare, Italo Di Gesualdo vanta una carriera ricca di esperienze e competenze nel settore finanziario e ingegneristico. Ha iniziato il suo percorso professionale nel 2006 presso Ferrari, dove ha lavorato come R&D Engineer. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Project Manager in Altran, acquisendo una solida esperienza nella gestione di progetti complessi. Nel 2012, Italo ha intrapreso una nuova sfida come Investment Director in Euroconsultancy-RE, dove ha affinato le sue competenze in ambito finanziario. Nel 2017, entra in UBS come Banker, consolidando la sua esperienza nel settore bancario. Dopo un periodo di successo come Vice Presidente in Deutsche Bank, Italo è tornato in UBS con il ruolo di Director, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama finanziario internazionale. La sua carriera dimostra una continua crescita e un impegno costante verso l’eccellenza professionale.