Banca Generali: clienti sempre più interessati ai prodotti di risparmio gestito, raccolta netta a +36%

Nel mese di ottobre, Banca Generali ha realizzato una raccolta netta pari a 424 milioni di euro, in crescita del +36% rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, portando il totale dei nuovi flussi da inizio anno a sfiorare i €5,2 miliardi (+11% a/a). Un dato che evidenzia la migliore qualità della raccolta da inizio anno confermando ulteriormente il progressivo ritorno d’interesse dei clienti verso i prodotti di risparmio gestito.

Così Banca Generali ha ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2024, da cui emerge che i primi nove mesi del 2024 si sono chiusi con un utile netto consolidato di €338,6 milioni, in crescita del 33% rispetto allo scorso anno, “un risultato realizzato in un contesto favorevole per i mercati finanziari azionari e obbligazionari che la banca ha saputo cogliere al meglio, forte di un modello di Wealth Management flessibile e diversificato” si legge nella nota.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha così commentato:

Ci avviamo verso i migliori risultati nella storia della banca in termini finanziari, di portafoglio clienti e numero di banker, supportati da diversi trend positivi: forte interesse da parte di professionisti del settore e dal mondo bancario tradizionale al nostro modello di servizio, masse della clientela ai massimi storici superando il traguardo dei 100 miliardi di euro, slancio nella raccolta dai prodotti di risparmio gestito finanziario della casa e forte accelerazione della componente assicurativa nelle ultime settimane (..) La forza dei nostri consulenti al vertice del settore per professionalità e sviluppo e l’apprezzamento che ci arriva dalla clientela e dagli imprenditori ci fanno guardare con grande fiducia ai prossimi mesi.

Banca Generali: masse gestite toccano massimo assoluto di 101 mld di euro

Le Masse totali gestite e amministrate per conto dei clienti di Banca Generali sono salite nel terzo trimestre dell’anno raggiungendo il nuovo massimo assoluto di €101,0 miliardi (13,8% a/a, +8,8% da inizio anno).

Nello specifico, gli Assets under Investment hanno rappresentato il 67% del totale e hanno toccato i €67,7 miliardi, mettendo a segno un incremento del 7,6% da inizio anno grazia alla spinta delle soluzioni gestite (€47,0 miliardi, +9,0% da inizio anno). Nell’ambito di queste ultime, si sono distinti i prodotti gestiti ‘di casa’ del gruppo Banca Generali, quali i contenitori finanziari (€12,1 miliardi, +14,5% da inizio anno) ed i fondi di casa (€11,4 miliardi, +13,2% da inizio anno). Si evidenzia inoltre il continuo progresso degli attivi ‘AUC e Banking in consulenza evoluta’, che a fine settembre ammontavano a €6,1 miliardi (+12,0% da inizio anno).

La raccolta netta totale dei primi nove mesi del 2024 è stata pari a €4,7 miliardi (di cui €1,1 miliardi nel terzo trimestre), in crescita del 9% rispetto ai nove mesi 2023. I dati hanno mostrato un progressivo netto miglioramento nella composizione di prodotto nel corso del periodo.

Nello specifico, i flussi negli Assets under Investment sono aumentati a €2,0 miliardi nel periodo, più che raddoppiando i livelli dello scorso anno.

Il buon risultato – si legge nella nota – è stato determinato in particolare dalle soluzioni gestite (€1,5 miliardi da inizio anno, +73% a/a). Tra queste si segnala il contributo delle soluzioni contenitore che hanno catalizzato flussi per €1,2 miliardi (+125% a/a) e dei fondi di casa per €640 milioni (+56% a/a), quest’ultimi beneficiando di una recente revisione ed ampiamento dell’offerta.

Banca Generali: ad ottobre raccolta netta cresce del 36%

Il dato ha evidenziato la migliore qualità della raccolta da inizio anno confermando ulteriormente il progressivo ritorno d’interesse dei clienti verso i prodotti di risparmio gestito. I flussi negli Asset under Investment hanno raggiunto il livello mensile più alto del 2024 attestandosi a €431 milioni (€2,5 milioni da inizio anno, +221% a/a), trainati in particolare dalla dal successo delle soluzioni

gestite e dal progressivo recupero della domanda di polizze vita tradizionali di riflesso alla riduzione dei tassi d’interesse di mercato.

Nel mese si è distinta in particolare la domanda per soluzioni contenitore – sia finanziari che assicurativi – che nel complesso hanno raccolto €357 milioni nel mese per un totale di €1,6 milioni da inizio anno (+205% a/a). Anche la domanda di fondi di casa si è confermata solida (€78 milioni nel mese, €718 milioni da inizio anno, +105% a/a).

Gli altri attivi sono risultati poco variati ad ottobre (-€7 milioni nel mese, €2,7 milioni da inizio anno) per la rotazione verso soluzioni di investimento di riflesso ad un maggiore volume di scadenze di titoli e alla normalizzazione del livello dei tassi d’interesse.

Banca Generali: utile netto consolidato cresce del 33%

I primi nove mesi del 2024 si sono chiusi con un utile netto consolidato di €338,6 milioni, in crescita del 33% rispetto allo scorso anno, L’utile ricorrente è salito del +2,7% rispetto al già eccellente livello dello scorso anno attestandosi a €256,7 milioni, mentre la componente variabile è stata pari a €81,9 milioni (rispetto ai €5,2 milioni nei 9M 2023) trainata dalla performance netta positiva generata per i clienti nel periodo.

L’utile del terzo trimestre 2024 è cresciuto del 23,7% a €99,1 milioni. Nello specifico, la componente di utile ricorrente si è attestata a €86,2 milioni (+3,0% a/a), consolidando il livello del terzo trimestre 2024, e la componente di utile variabile a €12,9 milioni (rispetto ai -€3,7 milioni dello scorso anno) sostenuta dai mercati finanziari nel periodo.