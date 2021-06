Banca Generali, cresce la raccolta a maggio a 617 milioni

Momento positivo per Banca Generali, che a maggio consolida il trend degli ultimi mesi, anche grazie al contesto benevolo di un Paese in piena ripresa. Continua così la crescita serrata della raccolta netta con volumi (617 milioni a maggio, +52% a/a) per un totale di 3,07 miliardi (+33% a/a) da inizio anno.

La composizione della raccolta si conferma trainata da soluzioni gestite (342 milioni nel mese) per un totale di €1,95 miliardi da inizio anno, pari al 64% della raccolta totale.

Banca Generali, l’accelerazione dalla consulenza

Tra i prodotti, continua l’accelerazione della domanda di contenitori finanziari e assicurativi (€156 milioni nel mese, +147% a/a) per un totale da inizio anno di 837 milioni contro i 146 milioni dello scorso anno.

La raccolta in fondi/Sicav retail si è confermata egualmente su ottimi livelli (€186 milioni nel mese, €1.1 miliardo da inizio anno) con un forte contributo da parte di LUX IM (94 milioni, 599 milioni da inizio anno).

Nel mese si segnala inoltre la crescita del risparmio amministrato a 374 milioni trainato dall’acquisizione di nuova clientela con una temporanea crescita del conti correnti (228 milioni nel mese, 798 milioni da inizio anno) che ci si attende verrà riassorbita nel corso dei prossimi mesi.

La domanda del servizio di Consulenza evoluta a maggio si è confermata elevata ed è stata avviata su €132 milioni di nuove masse (709 milioni da inizio anno) raggiungendo il totale di 6,7 miliardi di euro (+37% a/a, +12% da inizio anno).