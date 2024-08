AXA cresce nel P&C Retail in Italia con l’Acquisizione del Gruppo Nobis

AXA ha annunciato di aver siglato un accordo preliminare per acquisire il Gruppo Nobis, una compagnia assicurativa italiana con un forte focus sul business P&C Retail. Nobis è riconosciuta per il suo network distributivo diversificato, che include agenti plurimandatari e partnership con concessionarie auto.

Dettagli dell’Operazione

Nel 2023, Nobis ha registrato 0,5 miliardi di euro di premi lordi e un utile netto di 35 milioni di euro. Secondo i termini dell’accordo, il corrispettivo iniziale per l’acquisizione sarà di 423 milioni di euro, con un potenziale incremento fino a 55 milioni di euro. Questo implica un multiplo prezzo/utili di circa 11 volte, incluse le sinergie attese. Al completamento dell’operazione, si prevede un impatto di -1 punto sul coefficiente Solvency II del Gruppo AXA.

Impatto Strategico

L’acquisizione del Gruppo Nobis permetterà ad AXA di diversificare ulteriormente i propri canali distributivi, in particolare grazie agli accordi di lungo periodo con le concessionarie auto della rete Nobis. Questa operazione sosterrà una crescita profittevole per AXA Italia, che vedrà la propria posizione nel mercato Danni consolidarsi, passando dal 5° al 4° posto e guadagnando circa 1 punto di quota di mercato.

Questa acquisizione rappresenta un passo significativo per AXA Italia nel rafforzare la propria presenza nel settore assicurativo P&C Retail, sfruttando le competenze e la rete di Nobis per espandere il proprio mercato e migliorare la propria competitività.

Le Dichiarazioni

“Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nel mercato italiano Danni, aggiungendo una scala più significativa e capacità distributive al nostro business. AXA Italia, insieme al management team di Nobis, è fortemente motivata​​a rendere questa acquisizione un successo, poiché crediamo che la combinazione di Nobis con la nostra dinamica attività italiana creerà opportunità di crescita e di innovazione all’interno della nostra organizzazione”, ha dichiarato Patrick Cohen, Chief Executive Officer di AXA European Markets & Health.

“Sono molto felice di questo accordo, che conferma l’impegno del nostro Gruppo a continuare ad investire in Italia, anche attraverso acquisizioni, permettendoci di raggiungere una dimensione più ampia nel Paese. Con Nobis acquisiremo un’azienda che rappresenta una storia di successo nel mercato italiano per il suo spirito imprenditoriale e sono convinta che l’integrazione dei rispettivi punti di forza di AXA e di Nobis contribuirà a portare ulteriori benefici per i nostri clienti”, – ha sottolineato Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia.