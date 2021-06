Arte sostenibile: ad Arezzo il primo concorso “EcoLogicArt”

In Toscana, nella cornice di un suggestiva tenuta cinquecentesca, al via la prima rassegna dedicata al tema dell’arte sostenibile

A cura di Francesca Gastaldi

“In un’epoca in cui produzione e consumo responsabili sembrano essere l’unica scelta logica, si può re-immaginare l’arte in un’ottica ecosostenibile, eticamente consapevole, pur mantenendo la sua funzione di testimonianza nel tempo?”. È nata da questo interrogativo la speciale collaborazione tra la Galleria La Nica di Roma, prima galleria certificata con il Bollino Etico Sociale, e La Striscia Wine Resort, agriturismo eco-luxury a pochi minuti dal centro storico di Arezzo.

L’agriturismo La Striscia Wine Resort

Durante il primo lockdown del 2020 sono state infatti queste due realtà a chiedersi come avrebbero potuto dare il proprio contributo al tema del delicato rapporto tra uomo e ambiente, gettando così le premesse per EcoLogicArt, la prima rassegna completamente gratuita dedicata proprio all’arte sostenibile.

Il concorso, aperto a giovani artisti under 35 suddivisi in sei categorie artistiche – Pittura, Grafica d’arte, Scultura e Installazione, Fotografia, Arte digitale e Green Art – culminerà con uno speciale evento di premiazione previsto per sabato 19 giugno alle ore 18 nella suggestiva cornice de La Striscia Wine Resort.

L’ingresso della Galleria La Nica

A decretare gli artisti vincitori sarà una giuria designata presieduta da Giovanni Faccenda e composta da Lorenzo Capellini, fotografo di fama internazionale, Guido Del Turco giornalista Mediaset, Alexandra La Capria, proprietaria de La Striscia Wine Resort e Maria Vittoria Marchetta, direttrice della Galleria La Nica.

Madrina della serata sarà la pittrice Michelle Gagliano accompagnata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, ospiti d’eccezione, da sempre interessati al mondo della sostenibilità e dei giovani.

Prevista invece per fine settembre 2021, l’inaugurazione della prima Green Gallery italiana, uno spazio completamente dedicato all’arte e agli artisti sostenibili allestito all’interno de La Striscia Wine Resort, con la direzione artistica della Galleria La Nica. A dare il via al progetto, l’esposizione di un ciclo di opere inedite dedicate al purgatorio dantesco della stessa pittrice americana Michelle Gagliano.