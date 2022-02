Amazon guadagna 191mld dei 251 persi da Facebook. Cosa succede

Questo è il primo declino di questo tipo per l’azienda nei suoi 18 anni di storia, durante i quali era stata praticamente definita dalla sua capacità di attirare nuovi utenti. Il calo ha segnalato che l’app principale potrebbe aver raggiunto il suo picco. Il tasso di crescita trimestrale degli utenti di Meta è stato anche il più lento degli ultimi tre anni.

I dirigenti di Meta hanno indicato altre opportunità di crescita, come attivare il rubinetto del denaro su WhatsApp, il servizio di messaggistica che deve ancora generare entrate sostanziali. Ma questi sforzi sono nascenti. È probabile che gli investitori esamineranno successivamente se le altre app di Meta, come Instagram, potrebbero iniziare a raggiungere il massimo in termini di crescita degli utenti.

2 – Apple mette in difficoltà Meta.

La scorsa primavera, Apple ha introdotto un aggiornamento per cui Facebook e altre app devono chiedere esplicitamente alle persone il permesso di tracciare il loro comportamento. Molti hanno declinato l’invito. Ciò significa meno dati utente per Facebook, il che rende più difficile il targeting degli annunci, uno dei principali modi per fare soldi dell’azienda. Soprattutto la perdita è nei confronti di clienti (quelli di Iphone) più “ricchi” rispetto agli altri. Tanto che le perdite erano già state valutate in 10 miliardi di mancate entrate.

3 – Google sottrae quote di pubblicità a Meta.