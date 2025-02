Amazon apre il sui primo negozio in Italia: è una parafarmacia situata nel cuore di Milano

In un momento di crisi per il commercio, con tante attività che chiudono anche a causa dell’e-commerce, Amazon ha scelto Milano per aprire, ieri 12 febbraio, il suo primo negozio fisico in Italia. Un negozio che come dice il nome, Amazon Parafarmacia & Beauty, è focalizzato su prodotti di bellezza e cura della persona, con un’area dedicata ai farmaci da banco. Lo store, situato in Piazza Cadorna, rappresenta in pratica un’estensione dell’offerta online del gruppo americano attivo nell’ecommerce nel settore della bellezza e della cura della persona.

Le caratteristiche

Il negozio offre una vasta gamma di prodotti per la bellezza e la cura della persona dei migliori marchi, tra cui Eucerin, La Roche-Posay, Vichy, Avène, Bionike, Rilastil e CeraVe. Al suo interno, i clienti possono usufruire di strumenti tecnologici avanzati per ricevere consigli e suggerimenti personalizzati. Le postazioni “Place & Learn” sono dotate di display digitali interattivi che forniscono informazioni dettagliate sui prodotti semplicemente posizionandoli su un apposito vassoio, mostrando dettagli sugli ingredienti, le modalità d’uso e altre informazioni utili.

Un’area specifica del negozio, il “Derma-bar”, permette ai clienti di effettuare gratuitamente un’analisi digitale della propria pelle, grazie a strumenti tecnologici avanzati. Esperti di bellezza sono a disposizione per fornire consigli personalizzati sui prodotti più adatti in base ai risultati ottenuti. Il derma-bar include anche stazioni di prova prodotto. All’interno del negozio è presente anche un’area dedicata ai farmaci da banco, dove i clienti possono acquistare farmaci senza prescrizione medica, assistiti da farmacisti qualificati pronti a fornire assistenza, informazioni e consulenza sui prodotti disponibili.

Unicum in Europa

Giorgio Busnelli, vice presidente categorie Largo consumo di Amazon in Europa, ha dichiarato che il negozio è stato progettato per avvicinarsi maggiormente ai clienti e offrire un’esperienza innovativa che combina tecnologia all’avanguardia e consulenza da parte di esperti.