Alto Adige, i migliori alberghi sulle Dolomiti tra Merano e la val Pusteria

Se esistesse una classifica delle regioni con il maggior numero di alberghi di alta qualità, probabilmente l’Alto Adige sarebbe al primo posto.

Fra Merano e Bressanone, la Val Gardena e la Val Pusteria, ci sono centinaia di alberghi di altissimo livello: ottimo servizio, ottima cucina, spa di grande dimensione, e un’arte del ricevere che, oramai, è rara da trovare. Eccone qualcuno:

Romantik Hotel Turm, Fiè allo Sciliar (BZ) – Piazza Chiesa,9. Tel. 0471725014 – www.hotelturm.it

Hanno 800 anni le mura di questo bellissimo Hotel nel cuore dell’antico villaggio di Fiè allo Sciliar. Le costruzioni più singolari sono senza dubbio quelle sottoposte a tutela dei beni culturali, risalenti al XIII secolo: la torre principale e la torre tonda dell’edificio chiamato Casa Kraiter. Poi “Wagenhaus” (casa dei carri), la torre del gufo e la torre dei falchi. Queste costruzioni conferiscono all’hotel, che ha preso il nome di Turm (torre, in tedesco) un carattere ed uno stile proprio e inconfondibile.

Stile che si ritrova anche all’interno, negli ampi saloni, nelle belle camere, nei corridoi. Un ambiente ricco di opere d’arte, raccolte da Karl Pramstrahler, padre dell’attuale proprietario Stefan. Ci sono circa 2.000 dipinti a olio, acquarelli e litografie di Joseph Beuys, Oskar Kokoschka, Otto Dix, Paul Klee, Giorgio de Chirico, Renato Guttuso ed altri, incluso un Picasso che si trova nel bar dell’hotel.

E poi, naturalmente, abbondano antichi mobili, bella argenteria, tappeti preziosi. Ma se non bastasse, a pochi passi dall’hotel, c’è Gallaria, un’antica tenuta trasformata in preziosa “annexe” dell’hotel, con collezioni artistiche, cavalli purosangue, macchine d’epoca.

Tasting Room at Eden’s Park, Merano- Via Winkel, 68/70, 39012 Merano BZ, Tel.0473.236583; www.villa-eden.com/it/

Una saletta con 6 tavoli, arredata in stile moderno-classico, tovaglie immacolate, bei piatti e posate, servizio cortese, puntuale, simpatico; è questo il contesto di questo piccolo delizioso ristorante, nell’ambito di un’antica villa, circondato da un secolare giardino nella zona residenziale di Merano.

E il menù, proposto dallo chef Marcello Corrado è in linea con ingredienti di altissima qualità salubri, ecosostenibili e per lo più biologici. Una cucina dall’anima artigianale, delicata e romantica. Qualche esempio: il risotto alla clorofilla di piselli, il plin farcito di astice blu, il capriolo scottato.

Da non perdere l’attiguo piccolo bar, con un piacevolissimo camino per un aperitivo o un digestivo e inoltre

Villa Eden è un’oasi di bellezza e di salute; non è la solita spa con saune e idromassaggi, che non mancano, ma è un vero centro di trattamenti medici ed estetici. Molto piacevole la piscina esterna nel grande giardino boscoso e la piscina interna con idromassaggio e sauna a infrarossi.

Mignon, Merano – Karl, Via Karl-Von-Grabmayr, 5. Tel. 0473 230353 – www.hotelmignon.com

Nel cuore di Merano, un angolo segreto, magico, appartato. È l’Hotel Mignon, il cui ristorante è un raro equilibrio fra eleganza, stile, sorriso e classica “semplicità”. In due ampie sale con grandi vetrate sul bel parco privato, si pranza e si cena in rara armonia. La cucina è classico-raffinata con molti piatti “rivisitati” e alleggeriti. Lo chef Hanspeter Humml propone fra l’altro: tagliatelle di barbabietola rossa con trifoglio vegano; filetto di cernia, con pomodori confit; petto d’anatra su punte di asparagi e piselli dolci. La sera c’è poi un ricco buffet di insalate e antipasti, verdura appena grigliata e dressing fatti in casa. Favoloso il buffet di pesce del venerdì sera. C’è anche un menu wellness.

Molto piacevole, tempo permettendo, pranzare nel giardino, all’ombra di una immensa magnolia. Da visitare l’area spa: con saune, bagni turchi, piscina esterna ed interna, idromassaggi.

Servizio impeccabile e grande selezione di vini regionali e internazionali.

L’Hotel Chalet Mirabell , Avelengo presso Merano – Via Falzeben 112. Tel.: 0473 279300 – https://www.residence-mirabell.com

È il luogo perfetto per chi voglia unire benessere e buona cucina; sia per chi sceglie di passare la giornata in hotel sia per chi vuole regalarsi una vacanza esclusiva, i 6.000 mq di spa sono un vero Paradiso! Qui lo spirito si rigenera e ritrova il giusto equilibrio lontano dallo stress quotidiano: ci si può perdere nella grande piscina indoor/outdoor (31 metri) dal design elegante, scegliere tra docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina e saune panoramiche (bio e finlandese), rigenerarsi nella vasca rinfrescante, nella fontana di ghiaccio, nella Ice Pool panoramica o nell’infinity pool di 25 metri, provare il rito dell’Aufguss in sauna, il cinema con sdraio a infrarossi, o indugiare nella whirpool esterna e nell’outdoor lounge con caminetto e vista mozzafiato sulle montagne. Ottima la cucina del bellissimo ristorante e molto piacevole il bar panoramico.

Ansitz Steinbock, Villandro (BZ) – Via Defregger 14, tel.: 0472843111 – https://www.ansitzsteinbock.com/it/ristoranti/la-lumosa

Cenare fra le fate, i folletti, i cavalieri medioevali: è questa la sensazione nel varcare la soglia di questo castello medioevale che ospita La Lumosa ed un piccolo, delizioso hotel. “Grande semplicità e bella vita” dichiara Castel Steinbock: nella stube, dove le specialità eno-gastronomiche vengono elevate al livello dell’arte, ma anche e soprattutto alla Lumosa, il piccolo ristorante, con soli quattro tavoli, in una saletta che sa di medioevo. Qui lo chef Renè Tschager (classe 2000) propone una cucina moderna e pulita, che si caratterizza per un rigore formale che non sacrifica affatto la fantasia. Il risultato sono piatti fra tradizione e innovazione, leggeri, profumati. C’è la possibilità di scegliere fra un menu di 5 ed uno di 6 portate; fra i piatti: sgombro pinna gialla; l’ottimo pesce bianco; carne di vitello bollita, ortaggi, sambuco; meravigliosa tartare di tonno con caviale oscietra.

Il maitre sommelier Bastian Winkler segue nella scelta dei vini, attingendo a una ricca cantina, con vini di varia provenienza ed un’ampia selezione di vini francesi.

Hotel Tyrol, Selva di Val Gardena (BZ), Str. Puez, 12. Tel.: 0471 774100 – https://www.tyrolhotel.it/it/

La ragione principale per venire al Tyrol non sono le splendide cucine, la grande spa, le due piscine, ma la gentilezza ed il calore dell’accoglienza. Bibiana Dirler è nata e vissuta in questo albergo, lo ha creato, amato, “forgiato” e si sente ce ne è fiera. Detto questo, il Tyrol è proprio un bell’albergo: ottima posizione, grandi camere molto ben arredate, tre ristoranti e, come dicevamo, una spa con 7 saune, una piscina interna ed una esterna riscaldata. E poi “last but not least” un ristorante stellato: il Suinsom, in una piccola stube romantica, tipicamente tirolese, dove si gustano i piatti dello chef toscano Alessandro Martellini: sashimi di dentice e tartare con carciofo; anguillla d’oro alla brace con bietola, scalogno e consommè agli agrumi o orecchiette con calamaretti spillo, polpo, patate e rucola.

Ne vale la pena!

Excelsior Dolomites, San Vigilio di Marebbe (BZ) – Str. Valiares, 44. Tel.: 0474 501036 – https://www.myexcelsior.com/it

È il luogo ideale per chi ama la montagna , la natura, l’aria pura. Qui ci si sveglia con il profumo dei boschi alpini e lo spettacolo delle Dolomiti che dominano il panorama e “toccano l’anima”. Nel bel villaggio di San Vigilio di Marebbe l’Excelsior Dolomites è al limitare dei boschi e, nella stagione invernale, a due passi dalle piste da sci.

Un albergo moderno, con ampie vetrate e ben due spa: la Sky spa con una spettacolare infinity pool riscaldata sul roof con una vista scenografica sulle Dolomiti, sauna panoramica e a infrarossi; e la Family spa con piscina interna con cascate e diverse aree relax e saune. Ottima anche la cucina; qui gli chef usano quasi unicamente i prodotti dell’eccellenza forniti dai piccoli produttori dell’Alto Adige, reinterpretando le ricette tradizionali locali con influenze della cucina mediterranea. E non da ultimo l’Excelsior Dolomites ha un ottimo rapporto prezzo/qualità.