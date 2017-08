Tra hi-tech e finanza, Milano si consolida come polo di attrazione per imprese straniere

Sono 3.600 imprese e generano un fatturato complessivo di 167,6 miliardi di euro (il 30% del totale generato dalle società estere presenti in Italia) e danno lavoro a 280mila persone.

Sono le imprese a proprietà estera attive a Milano censite della banca dati Reprint (un progetto Ice-R&P-Politecnico di Milano), presentati dal Comune di Milano a Bruxelles per sostenere la sua candidatura a del capoluogo lombardo a ospitare la sede dell’Agenzia europea del farmaco e ripresi dal Sole 24 Ore.

Analizzata nelle sue componenti – si legge in un articolo del quotidiano economico – questa crescente attrattività riflette la trasformazione del capoluogo lombardo, sempre meno polo industriale produttivo e sempre più polo direzionale . Basti pensare che, per quanto riguarda la manifattura, la provincia di Milano ospita il 18% delle sedi di società a partecipazione estera, ma solo il 12% dei loro stabilimenti.

Come spiega al Sole 24 Ore, l’economista Marco Mutinelli, responsabile della banca dati Reprint:

Dopo lo stallo seguito alla crisi, negli ultimi anni Milano ha ripreso ad attrarre imprese e capitali dall’estero. Se la Lombardia assorbe quasi la metà della presenza di multinazionali operative in Italia, la sola provincia di Milano ne ospita un terzo, con un numero che, tra il 2009 e il 2016, è aumentato del 7,5%.

Dal punto di vista dei settori,

Il capoluogo lombardo ospita la stragrande maggioranza delle sedi direzionali dei gruppi esteri attivi in Italia. Compresi i protagonisti della new economy, come Google, Microsoft, Samsung o Amazon.