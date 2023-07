Walk your way: la nuova edizione di MICAM Milano

Individualità e personalità sono i temi al centro della nuova campagna MICAM “Walk your Way” che si terrà dal 17 al 20 settembre 2023 presso Fiera Milano Rho

MICAM Milano, il salone internazionale leader a livello mondiale per le calzature promosso da Assocalzaturifici, è il punto di riferimento per gli operatori provenienti da tutto il mondo con oltre 1700 collezioni di calzature ad ogni edizione, fondendo con successo business e fashion.

La manifestazione si svolge a Milano due volte all’anno, a febbraio e a settembre, presso il quartiere fieristico di Fiera Milano Rho presentando rispettivamente le collezioni autunno/inverno e primavera/estate dell’anno successivo. La fiera occupa una superficie espositiva di circa 60.000 mq. e ospita più di 1.200 espositori per ogni edizione, di cui 570 internazionali, provenienti da 30 diverse nazioni. A fronte delle 45.000 visite certificate per edizione, dei quali la metà provenienti da circa 130 Paesi stranieri, MICAM conferma il suo ruolo di palcoscenico privilegiato per la promozione delle nuove collezioni e, allo stesso tempo, decisivo momento di business per l’avvio di contatti commerciali concreti.

Una nuova campagna accompagnerà la prossima edizione di MICAM Milano, in programma dal 17 al 20 settembre 2023 a Fieramilano (Rho), accogliendo espositori e visitatori con tre semplici parole: Walk Your Way. Questa esortazione rappresenta molto più di un semplice slogan: è un messaggio che promuove l’individualità, l’autenticità e l’espressione di sé attraverso le calzature che indossiamo.

“Camminare è un’azione semplice e naturale ma è il modo in cui lo facciamo che esprime chi siamo: Walk Your Way è un invito ad esplorare il proprio stile, ad abbracciare la propria individualità e a indossare le scarpe con fierezza per raggiungere le proprie mete passo dopo passo. MICAM rappresenta un intero universo di stili fatto di calzature di qualità che portano con sé un sistema valoriale, costituito dall’attenzione alla persona. Non esistono regole da seguire quando si tratta di scarpe. Ognuno è incoraggiato a farsi guidare dalle proprie passioni e a indossare il modello che più lo fa sentire a proprio agio in ogni situazione”, afferma Giovanna Ceolini, Presidente di MICAM.

La campagna, prodotta da MM Company e Laureri Associates, sotto l’art direction di Barbieri Magalini, ha coinvolto il regista Marco Gradara e lo street-photographer Federico Ghiani. Il fashion film e le immagini di campagna esprimono un look&feel dinamico e contemporaneo, anche grazie ai pregiati look selezionati dallo stylist Nicola Pantano tra le collezioni di alcuni dei talent più promettenti nel panorama del fashion contemporaneo: Alessandro Gilles, Antonio Corposanto, Arthur Arbesser, Ballantyne, Cavia, Claire, Dans les Rues, Francesca Bellavita, Funghi, Gentile, Haus Of Honey, Junk, Les Filles D’Eva, Mirial, Monte Sharp, Ni-do, Object Particolare, OGR, Panchic, Pomandère, Weili Zheng.