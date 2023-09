Venezia 80, Viktoria Beckham x LuisaViaRoma sulla Croisette con Alessia Lanza

Il Festival del Cinema di Venezia è un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema, ma anche la moda è anno dopo anno grande protagonista dell’evento grazie all’iconico red carpet che vede sfilare i grandi nomi del cinema e dello spettacolo più in generale. Anche l’edizione 2023 è stata l’occasione per avere un assaggio delle nuove tendenze e delle nuove collezioni, come la capsule creata da Viktoria Beckham in esclusiva per LuisaViaRoma.

A portare sul red carpet di Venezia 80 lo stile minimal e vibrante che caratterizza ormai da anni l’approccio di Viktoria Beckham ci ha pensato l’influencer Alessia Lanza che ha indossato un abito in chiffon in arrivo dalla capsule creata in esclusiva per LuisaViaRoma e presentata lo scorso giugno in occasione dello show di Firenze “Runway Icons”.

La capsule di Viktoria Beckham x LuisaViaRoma, uno dei principali retailer online di moda di lusso al mondo, fondata nel 1929 dalla famiglia Panconesi, è disponibile sul sito ufficiale di LuisaViaRoma, incluso l’abito indossato da Alessia Lanza al Festival del Cinema di Venezia.