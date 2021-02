Valentino sfila al Piccolo Teatro di Milano

La Maison presenterà la sua collezione autunno-inverno 2021/22 nella città meneghina, un evento che verrà trasmesso in digitale l’1 marzo alle ore 14.00

A cura di Elisa Copeta

Valentino torna in Italia. Dopo aver sfilato per anni a Parigi, Pierpaolo Piccioli, direttore artistico della Maison, sceglie uno dei teatri simbolo di Milano per presentare la sua collezione autunno-inverno 2021/22.

La sfilata Valentino Act Collection, durante la Milano Fashion Week, si terrà presso lo storico Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, che prende il nome dal suo fondatore Giorgio Strehler, sarà presentata in digitale in tutto il mondo e trasmessa con un evento totalmente digitale l’1 marzo alle ore 14.00.

Il Piccolo Teatro di Milano

Questa iniziativa nasce con l’intento di coinvolgere i teatri italiani che stanno attraversando un momento di grande difficoltà dopo le chiusure forzate dettate dalla pandemia che ha colpito l’Italia e il mondo intero. Proprio per questo la scelta è ricaduta sul Piccolo Teatro di Milano, vero e proprio rappresentante della cultura teatrale italiana e uno dei simboli della città di Milano – venne infatti inaugurato da Giorgio Strehler e Paolo Grassi come spazio volto a valorizzare la libertà dell’espressione artistica e ospitare performance internazionali.

In grado di ospitare quasi 60 spettacoli l’anno e mettere in scena opere di drammaturghi di tutti i Paesi, il Piccolo Teatro di Milano riapre i propri spazi con l’intento di continuare le sue attività, tra cui il progetto di un archivio multimediale che catalogherà e digitalizzerà un patrimonio di oltre 10.000 costumi che saranno messi a disposizione di studiosi, esperti e appassionati di costumi teatrali.