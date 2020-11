Valentino: la grande storia di un logo

Valentino dedica un esclusivo Art book al suo iconico ‘VLogo’

A cura di Francesca Gastaldi

Evocativo e potente, il logo nella storia della moda ha sempre esercitato sull’immaginario collettivo un fascino del tutto particolare. Non c’è da stupirsi allora se Maison Valentino abbia scelto di dedicare un esclusivo Art book al suo inconfondibile ‘VLogo’.

Curato da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo del marchio, il libro svela al pubblico la storia e il significato di quel logo che, ispirato agli anni Settanta, nella sua linea pulita ed essenziale, è diventato simbolo di raffinatezza in tutto il mondo.

Photo courtesy of Valentino

Photo courtesy of Valentino

Abbreviazione del termine logotipo, dal greco λόγος-logos ‘parola’, e τύπος-typos ‘lettera’, quello che siamo soliti chiamare semplicemente ‘logo’ rimanda proprio alla capacità che può avere una parola di diventare un segno e di quel segno di trasformarsi in un vero e proprio racconto. Ed è quello che è successo al VLogo, oggi indissolubilmente legato alle creazioni della Maison tanto da diventarne una parte fondamentale.

Photo courtesy of Valentino

Photo courtesy of Valentino

Photo courtesy of Valentino

Photo courtesy of Valentino

Photo courtesy of Valentino

Per la realizzazione dell’Art book, 16 magazine sono stati invitati a reinterpretare la funzione del logo di Valentino attraverso libere e creative associazioni visive: il risultato è un libro fotografico capace di raccontare, con un vasto repertorio di schizzi, foto e disegni, ma anche pennellate, cancellature e correzioni, tutto ciò che si nasconde dietro a questo segno grafico destinato a superare i semplici confini di lettera scritta per trasformarsi in un simbolo.

Per la presentazione dell’Art book, la Maison Valentino ha in programma una serie di lanci in tutto il mondo, a partire da Tokyo al Morioka Shotten Bookstore di Ginza (10-15 novembre), ma anche in Italia e precisamente a Roma, all’edicola San Lorenzo in Lucina e all’edicola di Piazza Madonna dei Monti (10-15 novembre), come a Milano presso l’edicola di Corso Genova (20 – 22 novembre).

L’Art book sarà disponibile presso le più importanti boutique Valentino e online su www.ideanow.online.

Photo courtesy of Valentino