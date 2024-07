Vacanze attive tra resort e scuole di sport

Anche un fine settimana può essere l’occasione perperfezionare il proprio sport preferito facendosi seguiredai campioni della disciplina praticata

Viaggiatori attivi in vacanza, scegliete la vostra meta anche in base al vostro sport preferito? Ecco i consigli per chi ama essere sempre attivo.

A scuola dai numeri uno.

A Maiorca è stato inaugurato il primo hotel in collaborazione tra Rafael Nadal e Meliá Hotels International: si chiama Zel Mallorca ed è il luogo ideale dove allenarsi secondo il metodo della scuola di Nadal, la Rafa Nadal Academy. Ovvero attività a basso impatto che stimolano forza, resistenza e cardio, contribuendo a correggere la postura, ad aumentare la flessibilità e l’equilibrio e lavorando sulla coordinazione. Da poco si può visitare anche il Rafa Nadal Museum con 1.500 mq sui valori dello sport. E per chi volesse provare la stessa esperienza ma in Messico, ha appena aperto anche il Rafa Nadal Tennis Centre a Costa Mujeres, vicino Cancun, all’interno di TRS Coral Hotel del gruppo Palladium Spa & Wellness. A Manhattan si trova invece la John McEnroe Tennis Academy sull’esclusiva isola di Randall dove si dice che nascano tutti i campioni che vedremo a Wimbledon: 20 campi super esclusivi (10 in erba, 10 campi in terra battuta. Da pochissimi mesi ha aperto anche la nuovissima Tennis Academy capitanata da Dmitrii Studitskii al Four Seasons Resort Maldives Kuda Huraa in partnership con l’associazione Rtc (Royal, Timeless & Challenging), qui continuano ad alternarsi atleti di fama mondiale come Ekaterina Makarova.

Per uno swing da campioni.

Per gli appassionati di golf, Francesco Molinari ha scelto il Pevero Golf Club come location per la sua scuola a pochi passi da Arzachena all’interno dell’Hotel Cala di Volpe, che quest’anno festeggia i suoi 60 anni. La struttura è considerata uno dei campi da golf più belli d’Italia. Progettato da Robert Trent Jones, il layout è stato classificato da Golf Magazine come uno tra i 50 migliori campi del mondo.

Con il vento in poppa.

La miglior scuola velica d’Italia è senz’altro quella di Caprera, che nasce nel 1967 dal sogno di Vittorio di Sambuy, Marco Notarbartolo di Sciara e Guido Colnaghi. Con oltre 2.000 volontari, il centro sardo è diventato un modello di riferimento internazionale.

E come non parlare della scuola di vela Glénans, fondata nel 1947, i fondatori venivano dalle omonime isole al largo di Concarneau, esperti marinai. Oggi la scuola francese conta una flotta di più di 65 imbarcazioni, 15.000 allievi ogni anno, che la fanno essere la più grande scuola di vela d’Europa. Dal 1968 tanti corsi sono basati in Corsica, a Bonifacio, e sono tenuti sia in francese che in italiano.

Per i bomber del futuro.

Infine per chi ama il calcio, al Chia Laguna Resort in Sardegna si trova la Football Academy by Gianluca Zambrotta: durante il programma, i partecipanti avranno l’opportunità di affinare le proprie abilità tecniche e tattiche sotto la guida esperta di Zambrotta e del suo team di allenatori.

