USA: a febbraio inflazione a +0,4% m/m

Negli USA i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4% a febbraio e del 3,2% rispetto a un anno fa.

La lettura dell’indice dei prezzi al consumo di febbraio è tenuta sotto stretta osservazione per capire come potrebbe influenzare la traiettoria dei tassi di interesse della Federal Reserve.

Il rialzo dell’Indice dei prezzi al consumo di gennaio ha scosso i mercati e ha spinto i funzionari della banca centrale americana a modificare la loro politica monetaria per passare a un tono più cauto. Le attuali quotazioni di mercato indicano che la Fed non taglierà i tassi di interesse nella riunione del 19-20 marzo o in quella del 30 aprile-1 maggio.