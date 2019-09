Uniqlo: apre a Milano primo store italiano del colosso della moda low cost

Tutto pronto per l’apertura di domani, venerdì 12 settembre, a Milano del primo store italiano di Uniqlo, catena giapponese della moda famosa per il cachemire low cost. Il megastore, che si sviluppa su tre piani, 1.500 metri totali, va a occupare il prestigioso palazzo di piazza Cordusio 2 di proprietà del gruppo Hines Italy, ristrutturato da F&M Ingegneria e Park Associati.

“E’ con piacere che apriamo il nostro negozio a Milano, la capitale del mondo nell’ambito della moda” ha commentato Tadashi Yanai, fondatore di Uniqlo e presidente di Fast Retailing. “Qui in Italia ci sono grandi marchi, come Ferragamo o Prada. Noi offriamo complementi che possono essere accostati con tutti i marchi italiani, come a quelli globali. Con noi è possibile giocare con tutti i marchi: questo è la quintessenza dell’abbigliamento quotidiano”.