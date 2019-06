Una serata tra moda e arte

La principessa Elisabeth von Turn und Taxis ha ospitato una cena esclusiva con Mytheresa e la Maison Valentino durante Art Basel

A cura di Elisa Copeta

Sogno di una notte di mezza estate. Ieri sera, a Riehen, Basilea, la principessa Elisabeth von Turn und Taxis ha ospitato un’elegante soirée con Mytheresa e la Maison Valentino per celebrare una collaborazione speciale. Il brand di moda e il portale di lusso hanno commissionato all’artista inglese Thomas Webb, famoso per le sue creazioni digitali, un concept in tre parti per il lancio della nuova borsa Valentino Garavani VRING, disponibile in esclusiva su Mytheresa.com.

Dopo un pop-up nello store di Mytheresa a Monaco e una campagna digitale per il sito di Mytheresa, Thomas Webb ha creato un’installazione unica per l’elegante cena placé che si è tenuta durante Art Basel. Nel padiglione Hirzen, all’interno di una residenza privata, gli ospiti hanno potuto vedere dal vivo ‘l’infinity mirror’ interattivo dell’artista.

Tra gli invitati anche Sita Abellán, Caro Daur, Michael Kliger, ceo di Mytheresa, Sebastian Suhl, managing director of global markets di Valentino, Pernille Teisbaek, Evangelie Smyrniotaki, Gilda Ambrosio e la principessa Maria-Anunciata von Liechtenstein.

La tavola imbandita per l’occasione

Michael Kliger, la principessa Elisabeth von Thurn und Taxis e Sebastian Suhl

Thomas Webb e Sita Abellan

Le ospiti della serata