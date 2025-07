Triboo cede la partecipazione in Esite (Spedire.com) al gruppo Alsendo

Una nuova tappa strategica per la logistica tech italiana: Esite S.r.l., l’azienda dietro i brand Spedire.com e SpedirePRO, entra ufficialmente a far parte del gruppo multinazionale Alsendo, leader polacco nella gestione tecnologica delle spedizioni in Europa centro-orientale. L’operazione, del valore di 5,5 milioni di euro, prevede la cessione del 100% delle quote di Esite da parte degli attuali soci.

Parte del portafoglio di Triboo S.p.A. (che controlla questo sito online), Esite porta ora in dote ad Alsendo una profonda conoscenza del mercato italiano e un know-how tecnologico solido e sperimentato. L’operazione ha consentito al Gruppo Triboo, che deteneva una quota dell’80%, di valorizzare un asset non strategico e di realizzare una plusvalenza di 1,5 milioni di euro.

Questa exit rappresenta un riconoscimento importante per l’evoluzione di Esite, che dal 2011 ha saputo innovare e digitalizzare il settore delle spedizioni, offrendo soluzioni semplici e accessibili a privati, e-commerce e PMI.

Esite entra in Alsendo

Con l’ingresso in Alsendo, Esite punta a rafforzare la propria presenza in Italia, espandere l’offerta per il segmento business e accelerare il percorso di internazionalizzazione. Per Alsendo, si tratta della prima acquisizione in Europa occidentale, un passo chiave nella costruzione di una piattaforma logistica integrata a livello paneuropeo.

“Entrare a far parte di un gruppo internazionale come Alsendo rappresenta una tappa molto importante e naturale del nostro percorso di evoluzione”, ha dichiarato Luca Lorenzini, CEO e fondatore di Spedire.com e SpedirePRO. “Negli ultimi anni ci siamo concentrati sull’innovazione tecnologica e sull’ampliamento della nostra gamma di servizi. Ora, entrando in un gruppo con competenze internazionali, siamo in una posizione più forte per scalare il nostro business, rafforzare la presenza sul mercato italiano e offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti, in particolare alle aziende. Questa operazione ci permetterà inoltre di programmare investimenti importanti per il futuro.”

Esite: tech e logistica 100% made in Italy

Fondata nel 2011, Esite si è distinta come la prima logistics tech company italiana, operando interamente in modalità full remote sin dal primo giorno. Le sue piattaforme digitali, Spedire.com e SpedirePRO, gestiscono ogni anno oltre 400.000 spedizioni, collaborando con i principali operatori del settore come UPS, Poste Italiane, FedEx e InPost. La mission: rendere le spedizioni facili, veloci e accessibili, grazie a tecnologie avanzate e tariffe competitive.

Alsendo accelera in Europa

Alsendo, con sede in Polonia, è una realtà in forte espansione. Dopo aver consolidato la propria leadership in Europa centro-orientale grazie a una serie di acquisizioni strategiche – tra cui Siusk24 e Cargobooking in Lituania, Zaslat in Repubblica Ceca e Innoship ed Ecolet in Romania – oggi il gruppo è presente in quasi 10 mercati europei.

“Come azienda polacca con ambizioni internazionali, stiamo costruendo costantemente la nostra posizione di leader tecnologico nella logistica”, ha affermato Magdalena Magnuszewska, CEO di Alsendo. “Con l’esperienza acquisita nei mercati dell’Europa centro-orientale, siamo pronti a scalare il nostro modello nell’Europa occidentale. L’ingresso nel mercato italiano conferma l’efficacia di questa strategia.”

Il supporto strategico del fondo Abris Capital Partners, azionista di maggioranza di Alsendo dal 2020, ha giocato un ruolo chiave nell’operazione. Secondo Magnuszewska, l’Italia è “un mercato ancora nelle fasi iniziali del suo sviluppo infrastrutturale, ma con una scala importante e un’elevata incidenza delle spedizioni internazionali. Esite si inserisce perfettamente nella nostra visione di crescita a lungo termine.”

Una piattaforma paneuropea

Con brand come Apaczka, Sendit, Zaslat, Ecolet, Siusk24 e Cargobooking, Alsendo offre oggi soluzioni digitali avanzate per la gestione del delivery e del post-vendita. Tra i suoi fiori all’occhiello ci sono la piattaforma SaaS Alsendo Business Pro, un’API unificata per accedere a diversi corrieri e servizi cross-border, e oltre 80 integrazioni con piattaforme e-commerce.

L’ingresso di Esite nel gruppo è quindi perfettamente allineato alla visione di Alsendo: creare un ecosistema logistico digitale e integrato, su scala europea, in grado di rispondere alle esigenze sempre più complesse del commercio online.