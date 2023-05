Tina Turner, regina del rock ‘n roll e icona della moda

Oltre ai suoi brillanti successi musicali, Tina Turner ha avuto un’influenza incommensurabile nel mondo della moda. Wall Street Italia ha scelto per voi alcuni dei suoi look più iconici

A cura di Elisa Copeta

Simply the Best: Tina Turner si è spenta nella sua casa di Küsnacht, Svizzera, all’età di 83 anni. Icona della musica dalla voce potente e dalla presenza scenica straordinaria, nella sua carriera ha venduto oltre 180 milioni di album e vinto 12 Grammy Awards. Ma oltre ai suoi brillanti successi musicali, Tina Turner ha avuto anche un’influenza incommensurabile nel mondo della moda. Conosciuta per i suoi passi di danza energici, la regina del rock ‘n roll amava mostrare le sue gambe perfette in minigonne ultra decorate con frange e scintillii che abbagliavano il suo pubblico. Better than all the rest.

“Sono l’ultima persona a cui chiedere delle mie gambe!” ha scritto nel suo stesso libro, Questa è la mia vita. “Quando stavo crescendo, ho sempre pensato che fossero troppo lunghe e magre. Mi sentivo un pony goffo, quindi non ho mai voluto metterle in mostra. Quando indossavo gonne corte sul palco era per un motivo pratico: mi hanno dato il libertà di movimento, e a me piace molto muovermi”.

Wall Street Italia ha scelto per voi alcuni dei suoi look più iconici. Indimenticabili, come i suoi 50 anni di carriera.

Tina Turner si esibisce nella serie televisiva ABC “The Pearl Bailey Show”, USA, 27 marzo 1971. Si esibisce con Ike Turner e le Ikettes. (Foto di Disney General Entertainment Content tramite Getty Images)

Tina Turner posa per un servizio fotografico in stile James Bond ai Pinewood Studios di Londra. Ha cantato la colonna sonora del film di Bond del 1995 “GoldenEye”. (Foto di Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images)

La cantante e attrice americana Tina Turner si esibisce in uno spettacolo sulla TV tedesca ad Amburgo, Germania, 1982 insieme a Thomas Gottschalk

Tina Turner posa in un costume alato, Los Angeles, California, 1977. (Foto di Harry Langdon/Getty Images)

Tina Turner durante la sua esibizione ai Grammy Awards del 1985. (Archivio Bettmann)

Da sinistra Cher, Tina Turner e Kate Smith durante il Cher Comedy Hour, spin-off dello spettacolo di varietà dopo Sonny & Cher, aprile 1975. (Foto di CBS via Getty Images)

Tina Turner si esibisce dal vivo all’Hammersmith Odeon di Londra durante una data del suo tour “Wild Lady of Rock”, il 16 marzo 1979. (Redferns)

Tina Turner durante un’esibizione dal vivo sul palco della Wembley Arena il 22 settembre 1990. (Foto di Dave Hogan/Getty Images)

La cantante Beyonce e la cantante Tina Turner sul palco del 50° Grammy Awards annuale allo Staples Center il 10 febbraio 2008 a Los Angeles, California. (Foto di Kevin Mazur/WireImage)

La cantante rock and roll Tina Turner si esibisce in uno show televisivo indossando una cravatta il 2 maggio 1984 a Los Angeles, California. (Foto di Michael Ochs Archives/Getty Images)