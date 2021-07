TIM, presentato il nuovo palinsesto TIMVISION: “Ecco la nuova casa del calcio”

TIM ha presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa dedicata, il nuovo palinsesto di TIMVISION, che si preannuncia più ricco che mai dopo gli investimenti fatti dall’azienda di corso d’Italia e, che hanno portato a diversi accordi con diversi fornitori di contenuti, che rendono oggi l’offerta TIMVISION probabilmente la più ricca sul mercato.

TIM continua così il suo impegno verso l’accelerazione del processo di digitalizzazione del paese, puntando molto sullo sport e sul calcio in particolare, per avviare una vera e propria transizione dalla fruizione delle partite dal satellitare al digitale, sia attraverso la trasmissione in fibra che attraverso le connessioni mobili.

L’accordo con DAZN è chiaramente il fiore all’occhiello della nuova offerta della piattaforma di streaming TIM ma non sono da meno anche gli accordi con Mediaset Infinity, che oltre al catalogo di intrattenimento porta in dote 104 partite di Champions League, con discovery+, attraverso la quale la piattaforma TIM sarà in grado di trasmettere oltre 3000 ore di diretta delle olimpiadi di Tokyo 2021, e con Eurosport, ai quali vanno aggiunti gli accordi già esistenti con Netflix e Amazon Prime Video.

“L’esperienza digitale – ha dichiarato nel corso della conferenza stampa Stefano Siragusa, Chief Revenue Officer di TIM – consentirà di fare un passo in avanti rispetto alla parabola: un vero e proprio salto non solo per TIM ma anche per il Paese, che noi in quanto operatore abbiamo il compito di guidare verso un futuro tecnologico”.

“Confidiamo – continua Siragusa – di riuscire a guidare il mercato in questo percorso verso la digitalizzazione, un’area in cui gli Ott sono già posizionati, e contiamo sul fatto che sarà l’inizio di un processo che porterà il paese a migrare su queste piattaforme”.

TIM e calcio, un sodalizio che continua: tutti i maggiori eventi calcistici arrivano su TIMVISION grazie agli accordi con DAZN e Mediaset Infinity

TIM ha di recente svelato le nuove offerte di TIMVISION, l’aggregatore di contenuti d’intrattenimento del Gruppo che dopo i recenti accordi con DAZN e Mediaset Infinity ha ampliato sensibilmente il suo catalogo sportivo. TIM ha infatti pensato a un pacchetto dedicato agli appassionati dello sport, soprattutto ai tifosi di calcio, che sfruttando un unico abbonamento potranno dunque vedere sia i contenuti DAZN, che comprendono la Serie A per i prossimi tre anni, sia quelli di Infinity, con 104 match della Champions League.

L’offerta, ribattezzata da TIM “TIMVISION Calcio e Sport”, permetterà inoltre di seguire l’Europa League e la Conference League, la Serie B, la Liga e la FA Cup. Oltre al calcio, spazio alla MotoGP, all’intrattenimento di Infinity (con film, serie TV e produzioni originali) e ai Giochi Olimpici di Tokio ormai imminenti.

TIM, non solo calcio: su TIMVISION arrivano i Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Altra grande novità, frutto delle partnership con discovery+ ed Eurosport, è l’arrivo su TIMVISION dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Con TIMVISION, gli appassionati dello sport potranno dunque fruire di circa 3.000 ore di diretta dalle Olimpiadi, cui si aggiungono, sempre per mezzo delle partnership con discovery+ ed Eurosport, anche i tre Grandi Giri e le Classiche del ciclismo, tre tornei del Grande Slam di Tennis, la Serie A di basket e il golf.