Salone Franchising Milano 2024: innovazione e crescita

Salone Franchising Milano 2024 si prepara a ospitare le principali realtà del settore, pronte a condividere storie di successo e piani di espansione con nuovi potenziali affiliati. L’evento, organizzato da Fiera Milano dal 26 al 28 settembre 2024 presso Allianz MiCo, sarà un’occasione per approfondire i trend di crescita e le innovazioni del settore franchising e retail, sempre più centrali nell’economia italiana.

Dati e previsioni

Secondo i dati di Assofranchising, il comparto del franchising ha raggiunto un giro d’affari di quasi 34 miliardi di euro nel 2023, con una crescita del +9,9% rispetto all’anno precedente, contribuendo per l’1,8% al PIL. Le previsioni per il 2024, fornite dal Centro Studi di Confimprese, indicano l’apertura di 5.580 nuovi punti vendita e l’assunzione di 33.264 nuovi addetti, un segnale di espansione per l’intero settore.

Formazione e opportunità per imprenditori

Salone Franchising Milano non si limiterà a mostrare le opportunità di business, ma offrirà anche una proposta di formazione di eccellenza. Il Main Stage ospiterà incontri con esperti, dedicati a franchisor, franchisee e aspiranti imprenditori, illustrando tutti gli strumenti per raggiungere il successo e sviluppare la propria attività.

Storie di successo

Tra i protagonisti del Salone ci saranno brand che hanno fatto della crescita la loro missione. Migross, fondata nel 1974, oggi celebra i 50 anni con una rete di circa 100 punti vendita e 1.600 dipendenti, con una quota del 25% di Eurospin Italia. L’azienda, che ha visto l’utile crescere da 15 a 23 milioni di euro nel 2023, ha fondato il proprio successo sull’espansione e sulla ricerca costante della qualità.

Un altro esempio è Anytime Fitness, il più grande franchising del fitness al mondo, presente in 42 paesi con oltre 5.200 club e 5 milioni di iscritti. Il brand prevede nuove aperture in Italia nei prossimi mesi, offrendo un format di affiliazione che garantisce supporto e stabilità finanziaria.

Doppio Malto ha invece puntato su un’esperienza gastronomica e di svago, definendosi “un posto felice”. Con 40 locali in Italia, Francia e Regno Unito, tutti con Ebitda positivo, e piani per arrivare a 100 locali entro il 2026, il marchio prosegue la sua espansione internazionale con richieste da Germania, Spagna e paesi scandinavi.

Un appuntamento da non perdere

Il Salone Franchising Milano 2024, con queste e tante altre storie di successo, sarà un evento imperdibile per chi vuole entrare nel mondo del franchising e del retail. L’appuntamento è fissato dal 26 al 28 settembre 2024 ad Allianz MiCo.

Visita il sito e scopri di più: https://www.salonefranchisingmilano.com/