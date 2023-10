Salone Franchising 2023, intervista alla Exhibition Manager Agnese Barni

Dal 19 al 21 ottobre 2023 l’Allianz-Mico di Milano ha ospitato la nuova edizione del Salone Franchising Milano, l’evento dedicato al mondo del Franchising e del Retail pensato per chi vuole diventare imprenditore ed è alla ricerche di idee e proposte nei settori più disparati, dal food alla GDO, dal fitness alla cultura. Ad evento ormai concluso, la Exhibition Manager Agnese Barni ha fatto un bilancio di questa edizione e, più in generale, un’analisi sullo stato di salute del settore del franchising.

Il claim dell’edizione 2023 del Salone del Franchising è “Il futuro è ora: diventa imprenditore!”. Cosa significa oggi abbracciare un’attività in franchising e chi è l’imprenditore-tipo che sceglie questa formula di business?

Scegliere il franchising oggi significa trovare un’opportunità per realizzare un business a un rischio calcolato e mai come oggi questa possibilità rappresenta una risposta concreta alla ricerca di un impiego. Ci sono diversi tipi di persone che si avvicinano a questo settore: da chi esordisce nel mondo del lavoro con la voglia di diventare imprenditore di se stesso a professionisti che hanno già avuto esperienze lavorative e puntano a cambiare la loro vita investendo nella propria esperienza in modo nuovo. Il Salone si rivolge sia a chi si avvicina per la prima volta alle formule di Franchising, sia a chi è già inserito nel comparto e vuole crescere e aggiornarsi. La nostra offerta spazia da format collaudati a startup ambiziose, a testimoniare la varietà del mercato e della sua offerta oggi.

Qual è lo stato di salute del settore? Di quali numeri stiamo parlando?

Secondo gli ultimi dati disponibili contenuti nel Rapporto 2023 di Assofranchising, che fanno riferimento all’anno 2022, in Italia il numero di punti vendita in franchising è di 61.162, in crescita di oltre il 2% rispetto al 2021, e quello degli addetti occupati è di 252.848 (+6,2% rispetto al 2021). Le insegne operative sono circa un migliaio (954), stabili rispetto all’anno precedente. il fatturato del comparto nel 2022 ha superato la quota di 30,9 miliardi di euro (+7,1% rispetto al 2021). Nel 2023 si stima una previsione di aumento del fatturato nell’ordine del +3%.

Considerando i settori merceologici più performanti al primo posto si trova la GDO che, con un giro d’affari che supera gli 11 miliardi di euro, incide per il 37% sul fatturato complessivo del franchising. In seconda posizione il comparto abbigliamento (oltre i 7,5 miliardi di fatturato), e a seguire i servizi (4,5 miliardi di fatturato); la ristorazione in franchising supera invece i 3,2 miliardi di fatturato.

Come sta cambiando il mondo del franchising alla luce degli andamenti economici e di mercato? Quali sono le nuove tendenze e le nuove dinamiche?

Il mondo del franchising, che ha dimostrato una buona resilienza anche in tempo di crisi negli anni passati, oggi si sta evolvendo, differenziando la sua proposta e potenziando alcuni settori, come la GDO e la ristorazione, in cui il consumatore tende a “dettare le regole” dimostrandosi attento all’offerta e pronto a cambiare per incontrare le proprie esigenze di consumo.

Il settore sta rispondendo attivamente ad alcune sfide del progresso come la digitalizzazione e l’omnicanalità, dimostrandosi pronto ad accogliere le nuove dinamiche di mercato. L’attenzione al risparmio da parte del consumatore finale rende più dinamico il mercato, che punta a offrire formule money saving, differenziando il prodotto e realizzando proposte sempre più personalizzate.

In cosa si differenzia dalle precedenti l’edizione 2023 del Salone?

Un mercato così dinamico aveva bisogno di un evento che lo raccontasse e che offrisse un’occasione unica di confronto sulle tematiche più calde per il settore. Per questo abbiamo scelto di definire la trentaseiesima edizione di Salone Franchising come Retail e Franchising Village, un “villaggio” in cui accogliere tutta questa dinamicità, superando la dicotomia franchisor/franchisee a favore di una visione completa del settore, che favorisca tutti gli operatori in campo grazie a un’ampia offerta di insegne, ma anche a una ricca proposta di convegni e incontri sulle principali tematiche. È proprio il confronto e il dialogo la principale novità della manifestazione, realizzata per mettere a disposizione uno strumento completo di aggiornamento e di business che mancava da tempo, insieme a tante nuove esperienze che permetteranno a tutti i professionisti di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze.