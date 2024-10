Salone dei pagamenti: l’innovazione dei servizi finanziari ritorna a Milano

Wall Street Italia è lieta di annunciare la sua partnership come media partner del Salone dei Pagamenti 2024, uno dei più rilevanti eventi europei dedicati all’innovazione nel settore dei pagamenti e dei servizi finanziari, promosso da ABI – Associazione Bancaria Italiana. La nona edizione del Salone si terrà dal 27 al 29 novembre 2024 presso l’Allianz MiCo di Milano, un evento che quest’anno punta a superare i record di partecipazione e visibilità delle edizioni precedenti.

L’evento di riferimento per l’ecosistema dei pagamenti

Con 10.000 mq di spazio espositivo e un nuovo Auditorium da 1.600 posti, il Salone dei Pagamenti 2024 ospiterà oltre 400 relatori provenienti da tutto il mondo, che condivideranno esperienze, idee e soluzioni per un settore in continua evoluzione. L’evento si rivolge a un pubblico ampio e variegato: istituzioni, banche, pubblica amministrazione, imprese, startup, fintech, esperti digitali e molto altro.

In qualità di media partner, Wall Street Italia seguirà da vicino ogni momento saliente, offrendo contenuti aggiornati, interviste esclusive e insights sui temi trattati, tra cui sostenibilità, digitalizzazione della moneta e intelligenza artificiale.

Temi e novità del salone 2024

Quest’anno il Salone esplorerà sette aree tematiche principali, riflettendo le ultime tendenze e sfide del settore:

Pagamenti Futuri : analisi sullo sviluppo sostenibile dei pagamenti globali;

: analisi sullo sviluppo sostenibile dei pagamenti globali; Intelligenza Artificiale e Identità Digitale : opportunità e rischi dell’IA nella finanza;

: opportunità e rischi dell’IA nella finanza; Pagamenti come Strumento di Sostenibilità : come l’inclusione digitale promuove lo sviluppo economico;

: come l’inclusione digitale promuove lo sviluppo economico; Retail Phygital e Omnicanale : esperienze personalizzate e integrazione tra punti vendita fisici e digitali;

: esperienze personalizzate e integrazione tra punti vendita fisici e digitali; Pagamenti B2B : nuove esigenze di integrazione, sicurezza e rapidità per le imprese;

: nuove esigenze di integrazione, sicurezza e rapidità per le imprese; Moneta Digitale : impatti dei progetti di valuta digitale delle banche centrali;

: impatti dei progetti di valuta digitale delle banche centrali; Agorà del Futuro: uno spazio interamente dedicato a startup e scale-up innovative, con focus su fintech e tecnologie emergenti come quantum computing, superapp e metaverso.

Un respiro internazionale

Quest’anno, il Salone dei Pagamenti consolida la sua proiezione internazionale grazie alla partnership con Money 2020 e con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Questi accordi strategici offrono al Salone una visibilità europea senza precedenti e rafforzano la sua presenza come evento di riferimento per le nuove frontiere del fintech e dei pagamenti.

Partecipare al salone dei pagamenti

L’ingresso al Salone è gratuito previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento: www.salonedeipagamenti.com.