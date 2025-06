Presentazione di “4 volte Napoli”: il libro di Leopoldo Gasbarro sui quattro scudetti della città

Mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 18, il Circolo Nautico Posillipo di Napoli ospiterà la presentazione del libro “4 volte Napoli. 4 scudetti una sola città”, scritto dal direttore di Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro. Un evento che celebra la storia calcistica dell’SSC Napoli, con interventi di importanti personalità del giornalismo, delle istituzioni e del calcio, i quali contribuiranno alla discussione. Un’opportunità unica per ripercorrere le tappe che hanno segnato la storia del calcio partenopeo e il legame indissolubile tra la città e i suoi trionfi.

In particolare, come anticipato, l’evento in programma mercoledì prossimo vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di spicco. Filippo Smaldone, Vicepresidente del Circolo Nautico Posillipo, aprirà la serata con un intervento di saluto. A seguire, Carlo Verna, giornalista, e Maurizio Marinella, CEO di E. Marinella, prenderanno la parola con i loro interventi, offrendo riflessioni sulla storicità del calcio a Napoli e sul legame tra la città e i suoi successi. Leopoldo Gasbarro, autore del libro, presenterà il suo lavoro e approfondirà i temi trattati nel volume. Maurizio Cuzzolin, CEO di Cuzzolin Editore, interverrà per raccontare la genesi del libro e l’importanza della pubblicazione.

A completare l’incontro, ci saranno anche alcune figure di grande rilievo, come Faustino Cané e Vincenzo Montefusco, già calciatori e allenatori del Napoli, che parteciperanno alla discussione portando la loro esperienza diretta, insieme a Francesco Modugno, giornalista di Sky. Non mancheranno le voci istituzionali, come quella di Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro, e Riccardo Maria Monti, Presidente di Triboo, che offriranno il loro contributo alla serata, arricchendo il dibattito con punti di vista diversi e stimolanti. Una serata da seguire.