UBS taglia i bonus del 14%, mentre il CEO Ermotti incassa 15 milioni

Nel frattempo, UBS, dopo aver rivisto al ribasso l’utile 2023, ha avvertito che il 2024 sarà più difficile a causa delle complesse operazioni di integrazione. Lo scorso anno, i profitti hanno raggiunto la cifra record di 27,8 miliardi di dollari, dai precedenti 29 miliardi, trainato quasi esclusivamente dagli effetti straordinari dell’acquisizione del Credit Suisse.

Il cosiddetto effetto negativo dell’avviamento, legato al basso prezzo di acquisto della banca, è stato ridotto di 1,2 miliardi di dollari rispetto a una stima precedente. L’utile diluito per azione è ora pari a 8,45 dollari. Questo si ripercuote anche sul coefficiente patrimoniale common equity tier 1 di Ubs alla fine del 2023, che ora si attesta al 14,4%, rispetto al 14,5% comunicato all’inizio di febbraio.

Verso dividendo da 0,70 dollari

Da quando ha chiuso l’acquisizione del Credit Suisse in giugno, UBS ha delineato obiettivi importanti per l’integrazione del suo ex rivale, tra cui circa 13 miliardi di dollari di risparmi sui costi. Dopo l’acquisizione, la capitalizzazione di mercato di UBS ha superato i 100 miliardi di dollari, raggiungendo il livello più alto in quasi 16 anni, contribuendo a consolidare il suo ruolo di leader nella gestione patrimoniale globale.

La banca terrà la sua prossima assemblea generale annuale il 24 aprile. In quell’occasione, il Consiglio proporrà inoltre un dividendo ordinario di 0,70 dollari in contanti per azione per l’esercizio finanziario 2023.