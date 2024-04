“Storie Vere, Soldi Falsi”: Michael De Guzman e il fiume d’oro inesistente

Quanto sono vulnerabili le famiglie italiane? Quanto sarebbero in grado di affrontare delle difficoltà improvvise? L’Ania, l’associazione delle compagnie di assicurazione, dal 2010 sta svolgendo un monitoraggio in tale direzione. Il primo dato che emerge dall’indagine è che un quarto delle famiglie italiane non sarebbe in grado di sostenere spese impreviste di significativa entità, mentre il 70% riuscirebbe a farvi fronte solo con difficoltà o con molta difficoltà. Il 50% del campione ha dichiarato che nell’attuale situazione riesce appena a far quadrare il bilancio familiare.