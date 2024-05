“Storie Vere, Soldi Falsi”: Elizabeth Holmes, la miliardaria che voleva rivoluzionare la medicina

Si è presentata al mondo come il nuovo Steve Jobs della scienza, capace di rivoluzionare il sistema delle analisi del sangue. Ma invece era l’ennesima truffatriche, capace di far cadere nella sua trappola pazienti e facoltosi investitori. Elizabeth Holmes, la fondatrice della startup di analisi del sangue Theranos la protagonista di una nuova puntata di “Storie Vere, Soldi Falsi”, la serie di Triboo firmata T-Podcast, che racconta il mondo dell’economia e della finanza, un format che esplora il lato oscuro e affascinante sistema delle truffe finanziarie attraverso una prospettiva mai adottata prima.

A narrare le sue gesta Francesco Pezzulli, la voce italiana di Leonardo Di Caprio.

Chi è Elizabeth Holmes

Classe 1984, Elizabeth Holmes è nata a Washington. Sua madre, Noel, è stata membro di una commissione del Congresso e suo padre, Christian Holmes, ha lavorato per la Enron prima di passare ad agenzie governative come l’USAID.

La giovane Elizabeth dopo essersi iscritta all’Università di Stanford ha ben presto abbandonato gli studi e fondato la startup di analisi del sangue Theranos nel 2003. La sua idea era rivoluzionaria: poche gocce di sangue da prelevare per un’infinità di test.

A credere nelle sue potenzialità diversi importanti investitori, tra cui i miliardari Rupert Murdoch e Larry Ellison. L’ascesa verso il successo si dimostrò veloce e in poco tempo la Theranos venne valutata ben 9 miliardi di dollari.

Nel 2014, quando aveva 30 anni, Forbes nominò la Holmes la più giovane donna miliardaria self-made al mondo, con un valore di 4,5 miliardi di dollari.

La truffa

Ma ben presto l’innovazione tecnologica di cui parlavano l’amministratore delegato Elizabeth Holmes e l’ex presidente dell’azienda Ramesh Balwani si è dimostrata realmente per quel che era: una finzione. Fu un articolo del Wall Street Journal a rilevare per primo che Theranos utilizzava macchinari di altre aziende per compiere le analisi.

Non c’era nessuna tecnologia rivoluzionaria dietro e oltretutto molti test del sangue si rivelarono falsati. In poco tempo l’impero di carta creato da Holmes e Balwani crollò. Forbes azzerò la stima del patrimonio netto della Holmes a 0 dollari nel giugno 2016.

Quali sono state le conseguenze

Nel 2018, la SEC ha accusato Theranos, Holmes e l’ex presidente Ramesh “Sunny” Balwani di frode. Sia Holmes che Balwani sono stati infine incarcerati. La Holmes ha patteggiato le accuse, pagando una multa di 500.000 dollari e rinunciando alle sue azioni di Theranos.

Theranos ha iniziato a chiudere i suoi laboratori clinici alla fine del 2016, cessando infine le attività nel settembre 2018.

Elizabeth Holmes nell’immaginario comune

Su di lei avevano scommesso Rupert Murdoch e persino Barack Obama e Henry Kissinger, dando un’immagine di sé che ricordava Steve Jobs, vestendo quasi sempre con un dolcevita nero come il fondatore di Apple. Ha frequentato la famiglia Clinton e ricevuto premi prestigiosi e, pur senza un titolo di studio universitario, è riuscita ad entrare nel board of fellows della Harvard Medical School. La storia della Holmes stata oggetto di reportage investigativi e di una serie televisiva Drop Out, interpretata da Amanda Seyfried.

L’ascesa e la caduta di Theranos, che sosteneva che la sua tecnologia poteva fornire agli utenti dati sulla salute analizzando il sangue prelevato da un’unica puntura del dito, è diventata emblematica delle startup che allettavano gli investitori con false promesse nei primi anni 2000.