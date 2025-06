Un piano per portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035 scuote la NATO e riapre il dibattito sull’autonomia europea in difesa. Mediobanca risponde al risiko bancario rilanciando dividendi e buyback per 4,9 miliardi in tre anni. Intanto, Poste Italiane lancia il Buono 100: 3% lordo, fuori dall’Isee e con tassazione agevolata. Tutto questo – e quello che c’è dietro le notizie – in una manciata di minuti con NFS: le Notizie Finanziarie della Settimana di Wall Street Italia. Ascolta subito il podcast.

