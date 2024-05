FTX, via al piano di risarcimento per creditori da oltre 11 miliardi

Buone notizie per i creditori della ex piattaforma di criptovalute FTX, fallita nel novembre 2022. L’exchange ha reso noto un nuovo piano per il risarcimento dei creditori non governativi, tra cui compaiono migliaia di risparmiatori italiani. Stando a quanto emerge da un documento del tribunale, quasi tutti i clienti dell’exchange di criptovalute FTX, riavranno indietro i loro soldi.

Il piano di riorganizzazione, che deve ancora essere approvato dal tribunale fallimentare, porterà probabilmente un po’ di sollievo ai clienti di FTX, il cui denaro è rimasto incagliato presso l’exchange da quando è stata presentata domanda di protezione dalla bancarotta, nel novembre 2022.

Complessivamente, l’ex exchange stima di dovere ai creditori circa 11,2 miliardi di dollari a fronte di una cifra tra i 14,5 e i 16,3 miliardi di dollari disponibile. In particolare, i clienti che devono riavere un ammontare fino a 50mila dollari (circa il 98% dei creditori totali) riceveranno circa il 118% del loro denaro grazie al cumulo di interessi annui pari al 9%.

FTX è riuscita a raccogliere il denaro vendendo una serie di attività, tra cui investimenti di rischio detenuti dalla borsa e altri investimenti detenuti da Alameda, l’hedge fund crittografico di Bankman-Fried. Uno degli investimenti di più alto profilo della FTX è stato quello della partecipazione nell’azienda di intelligenza artificiale Anthropic, dalla cui vendita sono stati incassati circa 900 milioni di dollari.

Nel frattempo, il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato a 25 anni di carcere per aver frodato otto miliardi di dollari ai suoi suoi clienti di Ftx. La sentenza, tra le più pesanti per un colletto bianco americano, segna la caduta di quello che era il volto dell’industria delle criptovalute, colui che era riuscito ad affascinare Washington e Wall Street, attirando alla sua piattaforma di scambio di valute digitali anche vip come la star del football Tom Brady e la sua ex moglie, la modella Gisele Bundchen.

John J. Ray III, attuale amministratore delegato e responsabile della ristrutturazione di Ftx, ha dichiarato:

“Siamo lieti di poter proporre un piano di fallimento che prevede il ritorno del 100% degli importi delle richieste di fallimento più gli interessi per i creditori non governativi. Ma il fatto che Ftx sia riuscita a recuperare i fondi da ridistribuire agli utenti dell’exchange, non ridimensionerebbe affatto la condotta criminale dell’ex ceo Sam Bankman-Fried”.