Dove investono i propri soldi i super-ricchi

I super ricchi vivono in un mondo a parte e anche le loro strategie di investimento sono molto diverse dal portafoglio dell’investitore medio. “Sebbene non esista una soglia ufficiale, i milionari e gli individui con un patrimonio netto totale di oltre 100 milioni di dollari sono un buon punto di riferimento per entrare nel club dello 0,001%”, ha dichiarato Kevin Teng, CEO di WRISE Wealth Management Singapore, alla Cnbc.

A livello globale, la popolazione degli ultra ricchi si aggira intorno ai 28.420 individui, in gran parte concentrati a New York City, nella Bay Area, a Los Angeles, a Londra e a Pechino, secondo i dati di WRISE. E questo gruppo demografico che “incarna l’estrema ricchezza” è selettivo quando si tratta di investimenti, ha detto Teng.

I tre posti dove investono i super-milionari nel mondo

“Non investono in cose veloci e ricche, né in cose illiquide. Per esempio, non investono in azioni quotate in borsa”, ha dichiarato Salvatore Buscemi, CEO di Dandrew Partners. “In realtà non investono nemmeno in cripto, che ci crediate o no”, ha detto Buscemi alla CNBC via Zoom. “Quello che cercano è di preservare la loro eredità e la loro ricchezza”.

Beni immobili

Di conseguenza, i portafogli degli ultra ricchi sono spesso caratterizzati da “immobili molto solidi e stabili”, ha detto Buscemi. Questi individui facoltosi gravitano verso proprietà di classe A, ovvero beni di qualità superiore che sono stati costruiti negli ultimi 15 anni.

Gli investimenti immobiliari rappresentano in genere il 27% dei loro portafoglie.

Family office come veicoli di investimento

Gli ultra ricchi generalmente fanno gestire il loro denaro da singoli family office, che si occupano di tutto, compresa l’eredità, le utenze di casa, le carte di credito, le spese immediate della famiglia, eccetera, ha dichiarato Andrew Amoils, analista di New World Wealth.

Il numero di family office nel mondo è triplicato dal 2019, raggiungendo l’anno scorso i 4.500 in tutto il mondo, con una stima di 6.000 miliardi di dollari di asset in gestione.

Investimenti alternativi

Gli individui con un patrimonio netto molto elevato oggi stanno anche valutando la possibilità di acquistare partecipazioni in squadre sportive professionistiche, ha affermato Buscemi di Dandrew. “Si tratta di un gruppo molto, molto isolato in cui entrare e che richiede molto di più del semplice denaro”, ha detto.