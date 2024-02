Piazza Affari poco sopra la parità in apertura

Le borse europee aprono poco mosse e Piazza Affari si allinea, con il Ftse Mib in frazionale rialzo (+0,2%) in area 32.630 punti. Denaro in particolare su Stm (+1,3%), Ferrari (+1%) ed Erg (+0,9%), mentre arretrano Campari (-0,8%) nel giorno del Cda, Amplifon (-0,7%) e Diasorin (-0,7%).

Prevale la cautela sui mercati azionari, reduci da nuovi record nell’ultima settimana, in attesa dei dati chiave dei prossimi giorni sull’inflazione dell’eurozona (venerdì) e sul core Pce statunitense (giovedì). Venerdì inoltre verranno diffusi i Pmi cinesi.

Oggi sono in calendario i numeri sugli ordini di beni durevoli e sulla fiducia dei consumatori americani, dopo i dati sul sentiment in Germania e Francia che hanno evidenziato rispettivamente un lieve miglioramento e un calo inatteso.

In Giappone, l’inflazione è aumentata del 2% su base annua a gennaio, superando le aspettative e sostenendo potenziali aumenti dei tassi in Giappone quest’anno.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta in area 145 bp, con il rendimento del decennale italiano in risalita al 3,87% e quello del Bund al 2,42%. In Italia, prosegue il collocamento del Btp Valore.

Tra le materie prime, il petrolio Brent si riavvicina a quota 82 dollari al barile. Sul Forex il cambio euro/dollaro è stabile a 1,085 e il dollaro/yen si deprezza leggermente a 150,3 yen per dollaro.