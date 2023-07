Paperoni, semestre da record: quanto hanno guadagnato al giorno

Il mondo degli affari è in continua evoluzione e i miliardari del pianeta continuano a guadagnare profitti stratosferici. Il primo semestre del 2023 ha segnato un periodo di crescita senza precedenti per alcune delle persone più ricche del mondo, noti come “paperoni”. Secondo le ultime stime e dati riportati da fonti affidabili, la classifica dei miliardari ha registrato aumenti impressionanti nel loro patrimonio netto. Vediamo insieme quanto hanno guadagnato al giorno e scopriamo le loro principali attività imprenditoriali.

Quanto hanno guadagnato i Paperoni nel primo semestre

Nel corso del primo semestre del 2023, i miliardari del mondo hanno accumulato profitti considerevoli, con un incremento complessivo di ben 852 miliardi di dollari nel loro patrimonio netto. Questo significa che in media, ogni membro della lista dei miliardari ha aumentato la propria ricchezza accumulata di 14 milioni di euro al giorno negli ultimi sei mesi. Questo risultato è stato influenzato da vari fattori, tra cui l’aumento dei prezzi delle azioni di diverse società e il continuo successo di alcune aziende tecnologiche di punta.

Classifica dei miliardari e i loro business principali

Ecco una lista dei paperoni più ricchi del mondo nel primo semestre del 2023, insieme alle loro attività imprenditoriali principali:

Elon Musk : Con un aumento di 96 miliardi di dollari nel suo patrimonio netto, equivalenti a 533 milioni di dollari al giorno. Elon Musk si è confermato come uno degli imprenditori più influenti e ricchi del mondo. Il suo business principale è Tesla, l’azienda automobilistica e di energia sostenibile che ha contribuito a rivoluzionare l’industria automobilistica.

: Con un aumento di nel suo patrimonio netto, equivalenti a 533 milioni di dollari al giorno. Elon Musk si è confermato come uno degli imprenditori più influenti e ricchi del mondo. Il suo business principale è Tesla, l’azienda automobilistica e di energia sostenibile che ha contribuito a rivoluzionare l’industria automobilistica. Mark Zuckerberg : Fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg ha incrementato il suo patrimonio netto di 58 miliardi di dollari nel primo semestre del 2023, equivalenti a 323 milioni di dollari al giorno. Facebook rimane una delle piattaforme social più utilizzate al mondo, e l’azienda continua a diversificare i suoi servizi e investire in nuove tecnologie, come la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale.

: Fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg ha incrementato il suo patrimonio netto di nel primo semestre del 2023, equivalenti a 323 milioni di dollari al giorno. Facebook rimane una delle piattaforme social più utilizzate al mondo, e l’azienda continua a diversificare i suoi servizi e investire in nuove tecnologie, come la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale. Jeff Bezos : L’ex CEO di Amazon ha incrementato il suo patrimonio netto di 47 miliardi di dollari nel primo semestre del 2023, equivalenti a 261 milioni di dollari al giorno. Nonostante abbia lasciato la guida di Amazon, Bezos rimane uno degli azionisti di maggioranza dell’azienda. Inoltre, continua a investire in diversi settori, compresa l’industria aerospaziale attraverso la sua azienda Blue Origin.

: L’ex CEO di Amazon ha incrementato il suo patrimonio netto di nel primo semestre del 2023, equivalenti a 261 milioni di dollari al giorno. Nonostante abbia lasciato la guida di Amazon, Bezos rimane uno degli azionisti di maggioranza dell’azienda. Inoltre, continua a investire in diversi settori, compresa l’industria aerospaziale attraverso la sua azienda Blue Origin. Bernard Arnaul t: Proprietario del conglomerato di lusso LVMH, Bernard Arnault ha visto un aumento di 38 miliardi di dollari, equivalenti a 211 milioni di dollari al giorno nel suo patrimonio netto nel primo semestre del 2023. LVMH include marchi di moda di alta gamma come Louis Vuitton, Dior e Givenchy, ed è uno dei player più importanti nel settore del lusso a livello globale.

t: Proprietario del conglomerato di lusso LVMH, Bernard Arnault ha visto un aumento di equivalenti a 211 milioni di dollari al giorno nel suo patrimonio netto nel primo semestre del 2023. LVMH include marchi di moda di alta gamma come Louis Vuitton, Dior e Givenchy, ed è uno dei player più importanti nel settore del lusso a livello globale. Larry Page e Sergey Brin: I cofondatori di Google hanno entrambi registrato un aumento notevole nel loro patrimonio netto. Entrambi hanno guadagno 24 miliardi, equivalenti a 133 milioni di dollari al giorno. Google rimane uno dei motori di ricerca più utilizzati al mondo, ma l’azienda madre Alphabet ha anche diverse divisioni, tra cui Waymo nel settore dei veicoli autonomi e Verily nelle scienze della vita.

Questi sono solo alcuni esempi dei paperoni che hanno registrato guadagni impressionanti nel primo semestre del 2023. La loro abilità nel cogliere opportunità di investimento e la gestione di grandi imprese ha contribuito a incrementare ulteriormente il loro già considerevole patrimonio netto. Di seguito la lista completa rilasciata da Bloomberg: