“Out of the blue”: il nuovo Girard-Perregaux Laureato Absolute Cronograph

A cura di Watch Insanity

Architettura e design, due elementi imprescindibili nel mondo dell’alta orologeria a cui Girard-Perregaux è da sempre molto legato. Proprio da qui nasce il Laureato, storico orologio degli anni ’70 riproposto nel 2017 in occasione del 225esimo anniversario della Maison.

Il Laureato non è semplicemente un pezzo di storia del marchio, bensì l’orologio del presente e del futuro. Un progetto giovane e dinamico in grado di assumere diverse forme e sfaccettature.

Oggi, a distanza di due anni dal suo ritorno dopo averlo visto in differenti configurazioni e materiali, il Laureato si trasforma e diventa Absolute. Una nuova collezione che ci porta fino a 300 metri di profondità.

Con una cassa più robusta e sportiva da 44mm in titanio rivestita in PVD nero, abbinata ad un cinturino integrato, il nuovo Girard-Perregaux Laureato Absolute è il compagno ideale per questa estate. Fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di indossarlo per qualche giorno, l’orologio è disponibile in tre versioni: solo tempo, cronografo e worldtime. Noi abbiamo scelto il modello più sportivo, il chrono.

Visto il periodo, ci siamo lasciati ispirare dalle forme ed i colori del nuovo Absolute. Così abbiamo deciso di aggiungere un pizzico di “sale” a questa prova: di scoprirlo in quello che a nostro avviso è il luogo più adatto per conoscerne le caratteristiche ed apprezzarne le potenzialità… in mare! Un trait d’union perfetto per unire orologi e nautica in un’esperienza ABSOLUTAMENTE insanity.

Ricollegandoci alla storia e al design del Laureato, abbiamo contattato Mylius, un cantiere italiano che si distingue per le linee sportive ed essenziali delle sue imbarcazioni.

Grazie a loro, siamo saliti a bordo di “Jecalu” un bellissimo Mylius 60, uno yacht a vela di oltre 18 metri di lunghezza con scafo in full carbon. Come la collezione Laureato Absolute, anche il Mylius 60 è l’evoluzione di un modello già esistente. Dopo il successo del modello costruito tra il 2013 ed il 2015, il Mylius 60’ è stato completamente riprogettato nel 2017 per offrire un esperienza più confortevole in crociera e più performante in regata.

Orientata ad uso crociera ed easy sailing, questa vela è caratterizzata da uno scafo di colore grigio e dagli interni in legno di rovere che prevedono una cabina armatoriale con bagno, dinette con divani contrapposti, cucina “a C” e due cabine doppie per gli ospiti.

All’esterno, il nostro Laureato Absolute Chronograph ha catturato l’essenza della sportività e del mare grazie al nuovo quadrante di colore blu scuro, satinato a raggi di sole, che sfuma verso il nero ai confini con il réhaut rivestito di bianco. La funzione cronografica, è rappresentata da 2 classici contatori a ore 6 e a ore 9 e dalla grande lancetta dei secondi centrale.

Il quadrante, composto da due strati sovrapposti, fa emergere dal livello sottostante gli indici a bastone, segna i piccoli secondi a ore 3 e la data in una finestrella tra le ore 4 e le ore 5. Ore e minuti sono indicati da due lancette a bastone rivestite in Superluminova. Sormontato da un vetro zaffiro antiriflesso con guarnizione di colore blu, l’orologio è infine chiuso dalla classica lunetta ottagonale che contraddistingue la collezione del Laureato. Al suo interno, il Calibro Automatico “GP03300-1058”garantisce un’autonomia di 46 ore di riserva di carica.

Grazie all’utilizzo del titanio, le dimensioni generose della cassa non influiscono sulla portabilità al polso, Absolute è sempre leggero e facile da indossare. I colori tra cassa e quadrante si fondono gradualmente donando all’orologio un effetto “camaleontico” che grazie ai giochi di luce dona riflessi bellissimi.

Corona e pulsanti, anche loro in titanio rivesti in PVD nero, sono ben integrati e non danno alcun fastidio sulla pelle. Le indicazioni sono ben visibili e la data, indicata in bianco su un disco nero, grazie alle tonalità dei colori e alla dimensione non rovina assolutamente il quadrante. Con un’impermeabilità a 300 metri e dotato di cinturino in caucciù, il Laureato Absolute è in grado di resistere a qualsiasi avventura in acqua.

Il nuovo Girard-Perregaux Laureato Absolute Chronograph è disponibile dal mese di luglio con un prezzo al pubblico di €13.200. Cifra in linea con il posizionamento del marchio e soprattutto con la produzione molto limitata di Girard-Perregaux, una delle più antiche manifatture di alta orologeria svizzera.