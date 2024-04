Wall Street: futures in rialzo dopo sessione di sell. Nasdaq verso peggiore settimana da fine 2022

Trend al rialzo per i futures sui principali indici azionari Usa, dopo l’ennesima sessione negativa per Wall Street. Alle 7.40 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,13%, quelli sullo S&P avanzano dello 0,27%, mentre quelli sul Nasdaq sono in rialzo dello 0,38%

Ieri il Dow Jones Industrial Average è sceso per la settima sessione delle ultime otto, cedendo lo 0,12%, mentre lo S&P 500 è arretrato dello 0.58% e il Nasdaq Composite è scivolato dell’1,15%.

Focus sul Nasdaq, affossato recentemente dal timore che la Fed di Jerome Powell non tagli più i tassi di interesse Usa nel corso del 2024 e dal conseguente scatto dei rendimenti obbligazionari, con quelli dei Treasury a 2 anni scattati anche oltre il 5% nella sessione dell’altro ieri.

Il listino tecnologico si avvia a concludere la settimana peggiore dal dicembre del 2022, con un calo che dall’inizio della settimana fino a ieri è stato pari a -3%.

Si tratterebbe della quarta settimana consecutiva di ribassi.