UniCredit: rimborso anticipato titoli per $1,25 mld

Unicredit eserciterà l’opzione di rimborso integrale dei titoli “UniCredit S.p.A. US$1,250,000,000 Non Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes” (ISIN XS1046224884), emessi in data 3 aprile 2014, in conformità con i termini e le condizioni dei Titoli stessi.

Il rimborso avverrà in via anticipata in data 3 giugno 2024, alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla stessa data di rimborso anticipato.