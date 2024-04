TSMC prevede aumento delle entrate nel trimestre con effetto AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co prevede un aumento delle entrate fino al 30% in questo trimestre. La stima riflette il boom dell’AI che sta spingendo la domanda di chip avanzati prodotti per conto di aziende come Nvidia.

La prospettiva migliore del previsto segue il primo aumento dei profitti in un anno, dopo che la forte domanda di AI ha ravvivato la crescita del più grande produttore di semiconduttori su contratto al mondo. Il principale fornitore di chip per Nvidia e Apple si aspetta entrate tra i 19,6 miliardi e i 20,4 miliardi di dollari nel trimestre di giugno, rispetto alle stime di circa 19,1 miliardi di dollari.

La più grande azienda di Taiwan ha rivelato la scorsa settimana la sua crescita delle vendite più rapida dal 2022, suggerendo che la domanda di chip che accelerano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta iniziando a compensare le conseguenze di un calo nel mercato degli smartphone. Apple, che ha rappresentato circa un quarto delle sue entrate nel 2023, ha iniziato l’anno con un forte declino nelle vendite di iPhone in Cina.